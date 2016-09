Golpea policía a maestro

• Lo golpeó con su coche en su intento por librar el bloqueo que iniciaba en Sefiplan

Marlene Carranza.- Durante la manifestación que realizaron profesores de la capital del estado, un elemento de la policía agredió a uno de los docentes.

Mientras profesores de diferentes siglas sindicales bloquearon la carretera México- Xalapa a la altura de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la policía en su desesperación quiso circular pese que el profesor Carlos Montero, estaba frente a ella.

Al percatarse que era fotografiada, el elemento decidió retirarse el uniforme y quedarse en una playera color azul para después cubrirse con lentes de sol y el visor de su auto.

Tras estar unos minutos parada y comenzar a hacer llamadas telefónicas y fotografías a profesores y prensa, la policía giró el volante y retornó como todos los automóviles lo hicieron para evitar el bloqueo.

El profesor señaló que su rodilla estaba lastimada por lo que decidió subirse a su auto en lo que determinaba si era necesario acudir al médico para atender su lesión.

“Estábamos cerrando el paso y la señorita policía estatal me aventó el automóvil y me lo apretó con la defensa del carro que estaba enfrente de ella y no aflojó hasta que la camioneta de adelante avanzó y ya cuando vio que le estaban tomando fotos se quitó el uniforme, lo pasó para atrás y lo cubrió con ropa que traía ahí”, relató el profesor.

Después de 20 minutos de ocurrida la lesión, el maestro decidió abandonar la protesta, para ir a su casa, atender la lesión y descansar la pierna.