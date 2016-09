No basta que lo expulsen, que regrese lo robado

• Debe aplicarse la ley en contra del gobernador

Hilda Hermida Delgado.- El secretario general del Partido Acción Nacional, (PAN), Carlos Valenzuela González, indicó que no basta con expulsar a Javier Duarte de Ochoa del PRI, debe hacerse justicia por los diversos delitos de los cuales se le acusa.

En entrevista, el panista comentó que el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional para quitar los privilegios partidarios no es suficiente, la PGR debe actuar ya.

“Nosotros pedimos que más allá de que expulsen a Javier Duarte o no, nosotros como partido exigimos que se devuelva el dinero y no que sólo sea una cortina de humo para que sea un paliativo para la sociedad veracruzana, el hecho de decir los mismos priístas que están expulsando al peor gobernador de la historia, pero nosotros queremos que se haga justicia y no justicia partidista, sino justicia ante un tribunal y que regrese lo robado”.

En ese sentido, Valenzuela González, comentó que aún hay tiempo para promover el desafuero del gobernador, ya que dejarlo finalizar su mandato será un dolor de cabeza para todos los veracruzanos e incluso para su partido y el Gobierno Federal.

“Gobernar es un decir, la realidad es que tenemos desapariciones, los muertos, derrames petroleros sin que nadie dé la cara y le pueda decir a los veracruzanos qué es lo qué está pasando, tenemos maestros y pensionados, empresarios que no se les ha pagado y yo no le llamaría gobernar y desde hace tiempo vivimos en un letargo en el poder en Veracruz y estamos seguros que en los 60 días que faltan de gobierno podremos darle una vuelta a esa falta de autoridad”.

Sobre el desplegado que emitieron diputados federales del PRI dando su respaldo a Javier Duarte, el panista expresó que en el cuento, Alí Babá no robó solo, tuvo sus 40 ladrones, por lo que, algunos diputados federales temen que se les pueda inculpar, por ello el apoyo público; pero también reconoció la valentía de algunos para expresar que fueron coaccionados.