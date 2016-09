JDO estará muy pronto en la cárcel

• Las señales son claras, no terminará su mandato, habrá un interino

Hilda Hermida Delgado.- Es probable que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa no termine su gestión y sea detenido por las autoridades de justicia antes del 30 de noviembre, consideró el senador de la República, Héctor Yunes Landa.

En entrevista, el priísta indicó que existen todos los elementos para que la PGR pueda actuar en contra del mandatario estatal, no antes de que se solicite ante el Congreso Federal el desafuero.

“Yo creo cuando la Procuraduría tenga los elementos suficientes para girar orden de aprehensión, pues entonces en ese momento tendrá que retirarse de gobernador o lo tendrán que detener después de que entregue el gobierno. Yo creo que las señales, para mí, las señales son claras y me dicen que Javier Duarte será detenido antes de que termine su gobierno y que habrá un gobernador sustituto aunque sea por meses, semanas o días”.

De esa manera, mencionó que no se debe catalogar a todos los priístas como rateros, y pidió a los integrantes de la comisión de Justicia Partidaria del PRI analizar detenidamente, y con la mayor responsabilidad las evidencias que tengan en la mano contra Javier Duarte de Ochoa.

“Éste no es un tema de partidos, es un tema de personas, aquí el señalamiento de corrupción lo tiene Javier Duarte de Ochoa, no es el PRI, los priístas somos gente honesta, responsable y seria y no se vale que unos cuantos advenedizos, que ni militancia les conoce uno, solo los cargos de elección popular que tuvieron, pues vengan a ensuciar la fachada de la casa”.

Finalmente, reiteró que diputados locales y federales están siendo coaccionados por altos funcionarios estatales para firmar apoyo a Javier Duarte de Ochoa.

Confirmó que cuenta con 31 llamadas de legisladores, de los cuales, la mayoría aseguraron haber sido obligados y otros señalan falsificación de firmas.