Ridícula rapidez de la Fiscalía

• No es posible definir el móvil de un crimen en pocas horas

Magnolia Reyes Utrera.- Es incongruente la rapidez con la cual la Fiscalía General del Estado (FGE) resolvió el móvil del crimen de los dos sacerdotes de Poza Rica, así lo consideró el diputado local Jesús Alberto Velázquez Flores.

En entrevista el legislador perredista señaló que el fiscal Ángel Bravo debería guardar silencio hasta tener las pruebas necesarias, pues acusó que mientras existen casos que llevan años sin resolverse, en esta ocasión lo aclaró en menos de 12 horas.

Al respecto señaló: “creo que la fiscalía debe reservarse hacer comentarios mientras no se tengan datos concretos de las investigaciones, no puede ser que en menos de doce horas hayan determinado cuál fue el móvil del crimen, cuando tenemos infinidad de crímenes que a la fecha no se han resuelto”.

Lo mejor sería -precisó- que el fiscal se guardará sus comentarios hasta que tuviera ya pruebas fehacientes, concretas de lo que sucedió y en ese momento estar informando pero no antes porque es algo que no es congruente que este asunto en particular lo resuelvan en muy poco tiempo cuando tenemos asuntos de años que no se han resuelto.

Ante ello el legislador criticó la postura de la fiscalía del estado, la cual de manera oficial señaló que los párrocos habían ingerido bebidas embriagantes y habían estado conviviendo con sus atacantes.