Asesino moral

• De gran irresponsabilidad sus declaraciones sobre el móvil del crimen de curas

• Bravo recula, dice que no dijo que fuera un pleito de borrachos

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades católicas rechazaron la versión del fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, sobre el asesinato de dos sacerdotes en Poza Rica.

Irresponsables, apresuradas y absurdas son los calificativos que la Diócesis de Xalapa, el Centro Católico Multimedial y la Arquidiócesis de México han realizado sobre la teoría de que el móvil del homicidio fue robo y que las víctimas y victimarios se conocían.

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo, descalificó las versiones previas pues señala que el caso “les quema las manos” a las autoridades veracruzanas, al recordar que la fiscalía nunca había logrado resolver un caso tan rápido.

Por su parte, el director del Centro Católico Multimedial, Omar Sotelo Aguilar, cuestionó al fiscal ante sus “declaraciones apresuradas”: “¿Por qué deslindarse del caso? ¿Será que el gobernador Duarte quiere dejar el cargo, golpeado y criticado por los altos índices de corrupción y violencia, como una pacífica y armónica administración?”.

El sacerdote recordó que las víctimas fueron amarradas con estolas, ornamento de culto resguardado en las sacristías, “que se les maniató con un objeto sagrado y luego se les llevó a la curva del diablo, por lo cual el móvil no puede ser un robo común”.

Por su parte, Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México aseguró que el fiscal lo que quiere es “asesinar moralmente” a las víctimas al señalar que hubo un encuentro previo al secuestro con bebidas alcohólicas. Por lo anterior, recomendó no dar a conocer información de manera aventurada, antes de realizar las investigaciones complementarias.(Agencias)

Recula el Fiscal en el caso de los sacerdotes

• Ahora sale con que no dijo que el móvil del crimen haya sido un pleito de borrachos

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- El Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, rechazó que haya criminalizado a los dos sacerdotes de Poza Rica que aparecieron muertos en el norte del estado.

“La fiscalía jamás ha criminalizado a nadie, si alguien lo hecho, no fue el fiscal general ni ningún servidor público. Aquí lo que pasó es que, derivado de algunas notas amarillistas, descontextualizando las declaraciones del fiscal general, generó que algunos actores fundadamente hicieran pronunciamientos muy directos en contra de la institución y de un servidor”, dijo.

Afirmó que la dependencia a su cargo no se “inventó ningún avance” ni tampoco está especulando.

Aseguró que es producto de la declaración que se obtuvo del testigo presencial de los hechos.

“No fue el dicho del fiscal general, per sé, lo que se informó a la sociedad, lo que se anticipó el día de ayer, fue el extracto del contenido de la declaración de un testigo in situ, de un testigo presencial, de un testigo que vio todo el momento desde que se originó, y que incluso en algún momento es covíctima. No me inventé ningún avance, es la versión de un testigo presencial, que refirió que se suscitó una reunión en la que estaban el párroco y el vicario y otras personas más, sí mencioné que como parte de la reunión había unas copas, en ningún momento establecí en mis comentarios que el móvil haya sido un pleito de borrachos”, agregó.

Señaló que ya están solicitando las órdenes de aprehensión contra los involucrados del crimen.

No dijo cuántas serán pero indicó que se están basando en las declaraciones del auxiliar del sacerdote que logró escapar y quien fue el que declaró que antes de los hechos víctimas y victimarios estaban conviviendo.

Bravo Contreras, refirió además que hasta ahora no se tiene indicios de la participación de la delincuencia organizada en este hecho.

“Lo que me preguntan a mí es que si se trata que el clero hayan sido objetivos de la delincuencia organizada; he dicho que no tengo ningún elemento de eso y lo que sí hay es que los victimarios se conocían con las víctimas”.