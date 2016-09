No gusta la tecnología en tae kwon do

• Que los petos electrónicos le quitan espectacularidad al deporte: Entrenador

Alfredo Guillaumin.- El entrenador, juez e integrante de la Unión de Tae kwon do Independiente, Santiago Escutia Martínez, formó parte del comité organizador de la primera copa que representa a este grupo de deportistas que busca regresar a las bases de este arte marcial, para la “unión”, los petos electrónicos que se utilizan en las competencias internacionales, le han quitado lo espectacular al tkd.

“Gracias a Dios fue un éxito que no esperábamos, estamos muy nerviosos por la respuesta de las personas; ha sido maravilloso ver el apoyo que hay, vienen participantes que han viajado hasta 32 horas, por ejemplo, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, es increíble la identidad que estamos formando con el tae kwon do independiente, estoy agradecido con todos”, comentó Santiago Escutia Martínez.

Al principio los planificadores de esta copa, tenían contemplada la participación de solamente 250 atletas, pero la sorpresa se dio cuando lograron contar con la presencia con el doble de los competidores, es decir, se inscribieron 500 deportistas.

El entrenador de tae kwon do, explicó que la intención de organizar una copa de esta magnitud, es regresar a las bases de este deporte “nosotros queremos rescatar el valor del tae kwon do, el nivel de las estrellas en este deporte, es muy pobre porque no se entiende la calidad de entrenamientos que tienen esos atletas, aquí al no haber petos ni cascos electrónicos, la emoción crece, el contacto es más fuerte, es una preparación diferente, se está rescatando el valor del combate fuerte”.

Escutia Martínez, aclara que este esfuerzo no tiene la intención de atacar a nadie, sólo se busca trabajar, pero de forma independiente.