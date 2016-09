Todo listo para el fútbol infantil

• En octubre arranca temporada con más de 40 equipos

Alfredo Guillaumin.- En la ciudad de Veracruz, la directiva de la liga infantil y juvenil de fútbol Efaij (Escuela de Fútbol Asociación Infantil y Juvenil), presentó la convocatoria para su temporada 2016 – 2017, en la cual se tiene contemplado contar con la participación de equipos en siete categorías. Las inscripciones se mantendrán abiertas, hasta la segunda jornada de la temporada regular.

José Ramírez Castro, directivo de la Liga Efaij (Escuela de Fútbol Infantil y Juvenil), mencionó que el debut de la temporada 2016 – 2017 será en el mes de octubre, aunque la fecha todavía está por confirmarse, ya que falta definir a los participantes; al momento se confirmó que se cuenta con 40 equipos inscritos.

Las categorías que se convocan son: infantil biberón (2012 – 2011), infantil BB (2010 – 2009), infantil B (2008 – 2007), infantil A (2006 – 2005), sub 13 (2004 – 2003), sub 15 (2002 – 2001) y sub 17 (2000 – 1998), en esta categoría se permite contar con tres refuerzos nacidos en 1998.

Costo de inscripción varía de acuerdo a la categoría, por ejemplo, en las infantiles es de mil pesos, las juveniles será de mil 200 pesos y las fechas de registro tendrán un costo de 50 pesos; con la inscripción los equipos tienen derecho a participación en el torneo Apertura 2016, Clausura 2017 y el torneo de Copa.

Interesados en participar pueden comunicarse al teléfono 22 91 48 45 96, la página de Facebook Liga Regional EFAIJ Veracruz A.C., sitio oficial de la liga.