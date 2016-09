Descuento a maestros “talegones”

• Reconoce la SEV que hubo muchas escuelas que no laboraron el día 15

Gisela Uscanga.- A directivos y profesores que no hayan laborado el pasado jueves 15 de septiembre se les descontará el día, advirtió la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Xóchitl A. Osorio Martínez, quien reconoció que un gran número de escuelas en la entidad veracruzana suspendieron clases, a pesar de que no estaba marcado en el calendario escolar.

La servidora pública dijo que no es una sanción, sino un ejercicio establecido en las normas de los derechos laborables.

“Estamos iniciando curso, ya hemos tenido dos contingencias, en muchos lados se suspendieron clases; yo sólo les pido a los maestros que avancen en el aprendizaje de los niños no suspendiendo clases”.

Reconoció que un gran número de escuelas en la entidad suspendieron clases el pasado jueves 15 de septiembre, a pesar de que no estaba marcado en el calendario escolar y sólo se suspenderían el viernes 16 de septiembre.

“Me reuniré con directores para saber cuántos reportes tienen de sus supervisores escolares”, comentó.

La SEV interviene de inmediato

En otro orden de ideas, respecto a que sigue la problemática con el pago de cuotas y el acceso a los niños a su salón de clases por la falta de pago, insistió la servidora pública que habrá sanciones muy severas a quienes cometan irregularidades.

Comentó que sigue la investigación sobre el caso de la escuela “Leona Vicario”, de Tlapacoyan, y en próximas fechas concluirá.

“Yo tengo que esperar que el Jurídico (de la SEV) me dé su dictamen de acuerdo a las faltas del personal y, de acuerdo con el reglamento de condiciones y trabajo será la sanción, que puede ser separación del cargo por un tiempo sin goce de sueldo, una nota en su expediente, hasta el cese puede llegar”, advirtió.

Municipios y padres de familia pagan el agua de escuelas

Por último y en otro tema, a pregunta expresa, comentó que un porcentaje muy significativo de ayuntamientos pagan el consumo de agua de los centros escolares, y en otros también con la cooperación de los padres de familia; aunque reconoció que hay escuelas que están operando sin agua, “pero no porque no la hayan pagado, sino porque no tienen agua, hay escuelas que se crean de manera natural de un año a otro por cumplir con la exigencia de matrícula y pasa algún tiempo para que gestionen el servicio del agua”.

Puntualizó Osorio Martínez que la SEV sólo paga el agua de todos los edificios que pertenecen a la dependencia.