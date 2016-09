IPE tiene 6 mmdp

• Dijo que de la reserva técnica no se le prestará al gobierno

Marlene Carranza.- Ya no hay posibilidades para que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) haga préstamos a Gobierno del Estado, aseveró el secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), Enrique Levet Gorozpe.

Es necesario mencionar que antes de concluir su administración, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán solicitó un préstamo a la Reserva Técnica del IPE. Actualmente el líder sindical dijo que no ha se presentado tal solicitud y de serlo así, no se podría otorgar.

“No se ha pedido absolutamente nada. Además no hay posibilidades de hacerlo, los recursos líquidos se anclaron a un plazo de varios meses que rebasa el cambio de administración “, explicó.

Entrevistado posterior a la guardia de honor con motivo del 206 aniversario de la Independencia de México, señaló que el dinero de la reserva técnica es de aproximadamente 6 mil millones de pesos.

Afirmó también que la deuda que Gobierno del Estado mantiene con el IPE ya se encuentra inmersa en un grupo de conciliación y en cuanto terminen de hacer su trabajo se presentará al Consejo de Administración el resultado para determinar el total de la deuda.

“Pudiera decrecer en términos de que se han estado pagando por parte de gobierno del estado los déficit de los últimos meses “, señaló el también integrante del Consejo de Administración del IPE.

Sobre los malos manejos del Consejo del IPE, retó que a quien tenga pruebas que lo demuestre, pues consideró que es fácil acusar y hacer señalamientos.

“Decir que hay malos manejos se dice de una sola palabra, pero lo importante es que se pruebe que realmente haya malos manejos. Para decir que la burra es parda hay que tener los pelos de la burra en la mano”, expresó que ante la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se investigue la situación.

En este tema, insistió que a pesar de las acusaciones la realidad es otra pues no hay pruebas contundentes que el Consejo haya realizado malas operaciones financieras dentro del IPE, y aseguró estar tranquilo.