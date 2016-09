Reclama UV intromisión policiaca

• Los agentes entraron al campus durante la consulta para PVD

Marlene Carranza.- La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, señaló que el secretario de Seguridad, José Nabor Nava Holguín, no respondió el exhorto que envió esta autoridad.

Entrevistada previo a la guardia de honor con motivo del 206 aniversario de la Independencia de México, la rectora señaló que externaron su molestia por el ingreso de policías en el campus de Coatzacoalcos mientras se llevaba el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD).

“Ya hicimos una queja firme al secretario de Seguridad Pública en donde reclamábamos esta intromisión y un exhorto a que esto no vuelva a ocurrir”, mencionó sobre la intromisión de los elementos de seguridad vulnerando la autonomía de la UV.

No obstante, insistió que no recibieron respuesta y que no levantarán denuncia formal, pues sólo se trató de un exhorto.

En este sentido, mencionó que no han tenido incidentes dentro de los campus, pero aunque se han dado fuera se muestran preocupados por la inseguridad de la entidad.

“Finalmente nuestra comunidad está integrada como parte de la sociedad veracruzana. De todo, pero no es distinto de lo que sufre la ciudadanía y afortunadamente estos incidentes no han tenido lugar adentro de nuestra infraestructura, no quita que seguimos preocupados”, señaló.

Catedrático desaparecido

Hasta la fecha no se tiene conocimiento del paradero del profesor de Derecho de la UV, José Luis Zamora Valdés, quien desapareció a principios del mes de agosto en París, Francia.

Aseveró que hasta la fecha no se tiene avances en las investigaciones, sin embargo aseguró que la casa de estudios continuará apoyando a la familia del profesor.

“Sabemos que hay un seguimiento por parte de las autoridades, no solamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino precisamente de las autoridades que están a cargo de la seguridad en Francia y en Europa”, mencionó.