El Almanaque de La Política

La pregunta obligada que se realizan en el Organismo Público Local Electoral es cómo le harán para sacar al “buey de la barranca”, pues no es un panorama positivo el que no puedan pagar la nómina en cada quincena por culpa de la Secretaría de Finanzas.

Aunque se han portado bastante civilizados tanto los consejeros como el presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, lo cierto es que nadie parece meter orden en las finanzas del Estado, ni mucho menos abogan por la lana que le corresponde a este organismo, la falta de solvencia lo está poniendo en aprietos y no sólo a ellos, lo mismo también les pasa a ayuntamientos, partidos políticos, proveedores, empresarios, dependencias y la lista de acreedores de la Secretaría de Finanzas continúa.

Sin embargo, en el OPLE se presenta algo que hay que resolver de manera inmediata, los planes cambiarán si se confirma la anulación de la elección en Cosoleacaque y se ordena una elección extraordinaria, pues habría que echarse un paquetón en el que al menos se necesita la módica cantidad de 15 millones de pesos, según los datos proporcionados por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.

Fue el pasado 2 de septiembre cuando realizó Finanzas un depósito por 10 millones de pesos, luego de los repetidos exhortos y presiones que hicieron los propios empleados de los Consejos Distritales a quienes se les adeudaba al menos 5 quincenas a un total de 500 trabajadores, y por supuesto la dependencia dio el aviso con bombo y platillo como si hubiera hecho algo extraordinario y casi casi pedía aplausos por haber realizado la transferencia a la cuenta de órgano electoral, pero esto que realizó no es nada si se compara con la deuda que mantiene con ellos por la cantidad de 130 millones de pesos, cosa que va a estar en chino de que lo pague, así como pinta la cosa, va a estar difícil.

Por eso en el OPLE se truenan los dedos tan sólo con ponerse a pensar en la realización de lo que sería la elección extraordinaria, pues en el presupuesto para el 2017 no se tiene contemplada una elección de esa magnitud, por lo que se verán obligados a pedir un aumento presupuestal al Congreso y éste es el que tendrá la última palabra.

Pero mientras no se pague lo que le adeudan al organismo es literalmente ir hablando de castillos en el aire.

Tal vez lo que deban hacer a los que les adeuda el gobierno estatal es irse a asesorar con la diputada Minerva Salcedo o con Samuel Aguirre Ochoa, dirigente del Movimiento Antorchista en Veracruz a quienes el gobierno casi de inmediato les está pagando luego de estrangular la ciudad con bloqueos y de tomar las instalaciones de la Sefiplan, pues con diálogo ya se vio que las autoridades estatales no reaccionan, sólo a palos, literal.

Cambios de bando

Este sábado se dio el quinto y el último foro de la consulta ciudadana para integrar el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y fue realizado en el municipio de Pánuco, curiosamente un municipio gobernado por un personaje de extracción priísta pero que ahora le juega en el bando del PVEM, al igual que el diputado electo por ese distrito y hermano del munícipe Rodrigo García Escalante, ambos hijos del actual contralor del Estado, Ricardo García Guzmán.

Los tiempos y los intereses cambian, definitivamente en la política no hay leales y eso lo tiene muy presente el gobernador electo, pues se dice que durante casi toda su vida política ha sido una persona muy precavida y sobre todo es una persona muy desconfiada, por ello son sus hijos quienes cuidan los intereses del panista. Y con justa razón pues los político son camaleónicos, como es el caso de la familia García Escalante, pues en tal evento estaba presente hasta la esposa del funcionario Duartista.

El cierre de los foros de consulta para integrar el Plan Veracruzano de Desarrollo se tornó por demás interesante, incluso más allá que la propia inauguración. Basta entender con las acciones de esta familia que a partir de ahora el PRI puede dar por perdido el distrito de Pánuco y ahora éste pasará a ser panista, con las elecciones municipales encima, el mapa político del Estado cambiará y puedo prever que no será favorable para el Revolucionario Institucional.

De manera abierta la participación del alcalde de Pánuco y del diputado electo en los foros de consulta llamó mucho la atención, en primera porque desde hace un buen tiempo se les relacionó directamente con el gobierno Duartista, en segundo lugar por la cabecilla de esa familia, o sea Ricardo García Guzmán está cobrando en la nómina de un gobierno priísta, y por último, Rodrigo García Escalante jugó con un partido aliancista del PRI en las pasadas elecciones.

Aunque sea una exageración llamarlo traición, lo cierto es que sorprendió y mucho el recibimiento que les diera la familia García Escalante, pues se supo que la bienvenida a quien gobernará por 2 años fue de gran cercanía, vaya casi casi como si fueran del mismo partido. Comenzaron el día con un desayuno casero donde trataron los temas relacionados con lo que vendrá para Veracruz y por supuesto para el municipio donde los García Escalante son “dueños”, pues no hay que olvidar que en la pasada elección esto quedó más que demostrado con el avasallador triunfo del diputado electo al obtener 60 mil 176 sufragios, consiguiendo con lo anterior la votación más alta obtenida en todo el estado veracruzano.

Así pues, todos bien desayunados se trasladaron a la Casa de la Cultura, misma que fue acondicionada y proporcionada por la administración municipal, ¡faltaba más!, (había que quedar bien con el gobernador entrante), y si no es así por qué las palabras de agradecimiento del Vicerrector de la UV Poza Rica-Tuxpan, José Luis Alanis Méndez, quien agradeció a la autoridad municipal por la convocatoria y las facilidades para que se desarrollara el evento de manera adecuada.

El comportamiento de la familia García Escalante resultaría no ser nuevo para Yunes Linares, pues también pasaron por las filas del PAN, siglas que abandonaron por irse con el mejor postor en ese entonces, el PRI, para finalmente caer en el PVEM donde permanecen hasta el momento, pero no es nada descabellado que estén buscando regresar al PAN, al partido que estará en el poder al menos por los próximos dos años.

Y hablando de traiciones en ese mismo sentido el líder de Los 400 Pueblos César del Ángel Fuentes señala que el fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras anda queriendo quedar bien con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares y por eso giró las 13 órdenes de aprehensión en contra de los integrantes, al ser acusados de ser los agresores aquel 29 de junio afuera del recinto Legislativo.

Esa es la razón, según ellos, del haberse manifestado los días previos a la Grito de Independencia en la Plaza Lerdo, donde de una manera desvergonzada muestran los cuerpos semidesnudos, ¿qué culpa tiene la ciudadanía?, si tienen asuntos que arreglar que se vayan a manifestar afuera de las casas de los funcionarios o de las oficinas, pero no en un lugar donde hasta los menores de edad tienen que presenciar tan desagradable panorama.

Por cierto, que esto quede muy claro, pues en todo momento el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, despejó cualquier sospecha de que ésta fuera una manifestación a “modo” para que ninguna otra agrupación tomara la plaza y evitara que se diera el magno evento donde cantaría Espinoza Paz en la noche del 15 de Septiembre.

Sea cierto o no que Luis Ángel Bravo quiere quedar bien con Yunes Linares, el Fiscal anda muy “salsa” de que cuando quieran y como quieran los diputados él se presenta a rendir cuentas al Congreso del Estado. Y esto no estaría nada mal, pues hace unos días la vocera del colectivo de “Familiares de desaparecidos” de la zona Orizaba-Córdoba Aracely Salcedo, confirmó que los restos óseos hallados en la zona de San Rafael Calería sí eran humanos y no madera como la versión oficial de la Fiscalía General del Estado señaló, que los restos que fueron presentados por la Brigada Nacional de Búsqueda eran trozos de madera y tela calcinados. Una versión más que se le cae al Fiscal.

La vocera del colectivo de familiares de desaparecidos de la zona Orizaba-Córdoba, Aracely Salcedo, informó que las confrontas de ADN realizadas a los restos óseos detectados en las fosas clandestinas de la zona de San Rafael Calería permitieron confirmar que son 10 personas las que se presume fueron ultimadas y sepultadas en dicha comunidad.

La activista recordó que la versión oficial de la Fiscalía General del Estado señalaba que los restos fueron hallados en abril del presente año durante un recorrido efectuado en al menos 11 puntos estratégicos de la región.

La vocera dijo que el informe de los estudios de ADN resultaron positivos en 10 cuerpos, aunque por el momento no se sabe a quiénes pertenecían los cuerpos realmente, lo comprobado resulta un gran avance.

Qué lamentable que ya no se pueda confiar en las autoridades y que busquen enterrar un caso señalando que se trata sólo de madera y tela. Si así ha querido resolver todos los casos, mejor que sí vaya a comparecer y luego, renuncie.

La noticia más leída en el portal de noticias www.lapolitica.mx fue la relacionada con la declaración hecha por el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien enterró el proyecto llamado Monterrey VI, el cual consistía básicamente en llevar agua del río Pánuco a aquella zona metropolitana.

Aunque aquí en Veracruz varios grupos se habían pronunciado en contra de tal obra, luego del desfile conmemorativo por el 206 aniversario del inicio de la Independencia de México dio el anuncio de manera clara y precisa en que decidió en que no se realizara debido al alto costo que éste representa para su administración.

De igual forma el mandatario de Nuevo León señaló que esta decisión la tomó luego de haber sostenido una reunión con el presidente de la República Enrique Peña Nieto y que éste le dejara en sus manos la decisión.

También se cancelará el contrato que la anterior administración de Rodrigo Medina, firmó con la constructora Higa, aunque buscaría mantener la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

