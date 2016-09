MAYL tiene delirio de persecución

• La Policía Estatal no lo acosa ni a sus colaboradores: Flavino Ríos

• Con Yunes la Policía solamente hace su trabajo: Nabor Nava

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- Después de las denuncias hechas por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, sobre que policías estatales se encuentran acosando a su personal y a él en algunas de sus giras, Flavino Ríos Alvarado, secretario de Gobierno de Veracruz, negó tal situación y que la administración estatal se encuentre persiguiéndolo como una tarea formal.

De la misma manera, dijo que luego de que ayer fueron retenidos algunos colaboradores del mandatario electo, fue como parte de los operativos de seguridad en las carreteras y que él también como funcionario estatal ha tenido que detener su camioneta y permitir que lo revisen los elementos de la Fuerza Civil.

Así también dijo que Yunes Linares tiene delirio de persecución por los señalamientos que hizo el panista, pero Ríos Alvarado dijo que para la ley en los retenes de la policía no hay veracruzanos de primera y de segunda.

“A mí me han parado, enciendo la luz y me revisan y no pasa nada, el que nada debe, nada teme, son puestos de revisión”.

Por otro lado, Flavino Ríos argumentó todo está garantizado para las fiestas patrias, en este sentido, comentó que está reforzada la seguridad cuyos elementos estarán debidamente uniformados.

También hizo hincapié que en el caso de la zona sur del estado que ha sido azotada por la inseguridad, se ha reforzado la vigilancia policiaca, pues lo que la gente pide es seguridad.

“Así no dirán después que los policías andaban de civiles, todos los elementos de seguridad tendrán su uniforme, eso fue acuerdo con autoridades federales, estatales y municipales”.

Nabor Nava:

Con Yunes la Policía hace su trabajo

• Rehuyó profundizar sobre los hechos en los que ha sido retenido el Gobernador Electo

Hilda Hermida Delgado.- El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, José Nabor Nava Olguín, señaló que las actividades de los festejos patrios en los 212 municipios estarán blindados con la totalidad de elementos estatales.

En entrevista, reconoció los eventos delictivos que se han registrado en varios puntos de la entidad; sin embargo, hasta el momento no hay indicios de amenazas que alteren el orden para este jueves por la noche.

“A partir de ayer se declaró en sesión permanente al grupo de coordinación Veracruz, está establecido ya el centro de mando de Seguridad Pública para llevar a cabo el seguimiento a las actividades. Hasta el momento estamos en coordinación con los 212 municipios, no hay un solo municipio donde no se vaya a llevar a cabo el Grito y asimismo el desfile”.

En otro tema, al ser cuestionado sobre las tres ocasiones en las que el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, ha sido interceptado por elementos de la Fuerza Civil en diferentes ciudades, el funcionario estatal se limitó a señalar que los cuerpos policiacos realizan su trabajo.

“El personal se encuentra trabajando en todo momento”, respondió mientras caminaba para irse del lugar.

Por otra parte, Nava Olguín informó que se encuentran trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado en las acciones de búsqueda y localización de la familia queretana extraviada en Alvarado.

“Nosotros estamos tomando las medidas preventivas que corresponden, estamos en coordinación con la fiscalía general del estado y estamos dando el seguimiento. Tenemos los protocolos de búsqueda, desde el momento en que recibimos denuncia por la desaparición de una persona, inmediatamente se activan los protocolos establecidos en la Secretaría y el Gobierno del Estado”.

Finalmente y en torno a las acciones que se realizan para evitar actos delictivos como el secuestro en varios puntos del estado, indicó que se trabaja en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la problemática, “no podemos negar que se presentan, pero los estamos atendiendo todos conforme se presentan”, señaló.