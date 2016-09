“Solecito” no le cree a Campa

• Asegura Ángeles García que la Fiscalía ya no está investigando en Santa Fe

• El funcionario dijo a familiares que trabajan en la identificación de cuerpos

Gisela Uscanga.- La Fiscalía General del Estado ha dejado de realizar cualquier tipo de investigación respecto a las fosas encontradas en Colinas de Santa Fe, en donde se han localizado hasta 80 fosas clandestinas, aseveró la coordinadora del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles García Henao, quien agregó que esto es una muestra de que ni al gobierno federal ni al estatal, les interesa el tema de las desapariciones forzadas.

En entrevista, la defensora de derechos humanos dijo que ni el subsecretario en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián y el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, han querido ir a visitar el sitio, a pesar de habérselos pedido incesantemente.

“Se les ha pedido hasta la saciedad que acudan a Colinas de Santa Fe, ya no les vamos a pedir nada, si no quieren ir que no vayan pero que nos dejen trabajar”, expresó.

Igualmente, comentó la activista que derivado del reportaje de este hecho que publicó en días pasado el periódico español El País, motivó que agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) prohibieran el paso a los activistas para continuar la búsqueda de fosas clandestinas en el predio conocido como Colinas de Santa Fe.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar y tampoco pretendemos realizar ningún circo mediático, no lo estamos utilizando para morbo ni nada de eso, simplemente queremos que se den a conocer los hallazgos que se han realizado, porque la sociedad merece que se les informe porque en estos lugares hay mucha gente, de que es un cementerio enorme en Veracruz”.

Respecto a si han recibido amenazas anónimas o acoso por fuentes externas, respondió que no es así; empero, destacó que la Fiscalía General del Estado pretende realizar con “demasiado sigilo la investigación”.

Sin embargo, García Henao indicó que a pesar del hermetismo la FGE no está llevando a cabo ninguna investigación “yo no la veo”.

Sobre la ampliación presupuestal que pretende el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, para agilizar las pruebas periciales de las fosas clandestinas que se han encontrado tanto en el puerto de Veracruz como en la zona Centro, explicó que esta medida llega “tarde”, porque desde hace más de dos años que los colectivos se encuentran realizando el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas que le correspondería realizar a la autoridad competente.

“Esta acción llega demasiado tarde y lo que pida es poco y además no le creo su interés, además que no le creo porque nosotras llevamos casi dos meses trabajando y el Fiscal no ha tenido la distinción de pararse en el predio”, afirmó.

La coordinadora del Colectivo Solecito Veracruz, consideró como una “bofetada” la ampliación presupuestal que pretende el fiscal justo ahora que la actual legislatura está por concluir.

Por último, descartó que vayan a realizar búsqueda de personas en la Capital del Estado, ya que por el momento Colinas de Santa Fe resultó ser “un trabajo gigantesco”, en donde hasta el momento han encontrado 80 fosas.

En Santa Fe

Apura Campa identificación de cuerpos

• Se reunió con familiares de desaparecidos y les prometió certidumbre

Magnolia Reyes Utrera.- Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que se agilizará la identificación de cuerpos que fueron localizados en fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz.

Entrevistado en la Fiscalía General del Estado, previo a reunirse con familiares de personas desaparecidas, el funcionario federal explicó que muy temprano por la mañana de este miércoles realizó un recorrido por el predio Colinas de Santa Fe a petición de los colectivos que han participado en esta búsqueda.

Motivo por el cual explicó: “Como en todos los casos hay un trabajo coordinado entre el Gobierno Federal y la Fiscalía, un trabajo coordinado que ha dado resultados concretos en algunos casos como fue el caso Tierra Blanca, donde inició este mecanismo de coordinación”.

Ante ello, afirmó que es tarea de la policía científica realizar la identificación para que exista confianza de parte de los familiares, aunque reconoció la participación activa de los colectivos en lo que se refiere a los trabajos de búsqueda que han realizado.

“Le puedo decir que voy llegando de Colinas de Santa Fe, hay una parte que le corresponde a los colectivos, luego hay una tarea que le corresponde a la policía científica, lo que nosotros vamos a plantear en la reunión y como lo dijimos allá, es necesaria la policía científica para que tengan validez estos elementos, para que pueda haber certidumbre para los familiares”, enfatizó.

Caso Tetelcingo

Campa Cifrián desestimó que en Veracruz se viva una situación similar a Tetelcingo, Morelos, pues afirmó que la situación que se vivió allá fue en una fosa común donde las autoridades debían cumplir con todos los protocolos que marca la ley.

“El caso de Tetelcingo es una fosa común. En el caso de Tetelcingo y a diferencia del caso de Colinas de Santa Fe se está revisando una fosa común y se están revisando todas las inhumaciones que se hicieron cumpliendo con todas las normas que rigen estos procesos y en caso de que no sea así y en caso de que se acrediten irregularidades, el compromiso que tenemos del gobierno de Morelos de que procederá contra los responsables”, puntualizó.

Presupuesto a la Fiscalía

Para concluir, el funcionario de la Secretaría de Gobernación fue cuestionado sobre el incremento presupuestal que ha solicitado la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender el tema de personas desaparecidas.

Ante lo cual precisó que el gobierno federal seguirá apoyando con los elementos que tiene a su cargo, además de que consideró se trata de un tema que requiere de sensibilidad y disposición.

“Al final lo que se requiere tampoco son grandes cantidades, sino disposición para entender que se trata de una prioridad y es de elemental justicia para la autoridad atender las peticiones de víctimas de familiares de desaparecidos, trabajar en la búsqueda y garantizar que ese trabajo sea eficaz”, concluyó.