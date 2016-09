El Festival Afrocaribeño en duda

• No hay recursos para realizarlo, reconoció Rodolfo Mendoza

Hilda Hermida Delgado.- El director del Instituto Veracruzano de la Cultura, Rodolfo Mendoza Rosendo, indicó que está en veremos la realización del Festival Afrocaribeño de este año.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ha depositado la parte que corresponde para garantizar la ejecución de este magno evento.

“Son 547 mil pesos lo que tiene que poner el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas. Yo estoy prácticamente ahí a diario; ayer no, porque la tomaron, hoy tampoco porque la tomaron, pero he estado en comunicación constante con el secretario particular del maestro Pelegrín para ver en qué momento se hace este depósito”.

En ese sentido, Mendoza Rosendo comentó que están listos para anunciarlo, incluso cuentan con el programa de actividades para el Festival Afrocaribeño 2016; sin embargo, no pueden dar más información si no se garantiza el presupuesto que hace falta.

De esa manera, el director del IVEC mencionó que a más tardar la siguiente semana debe estar la aportación del Gobierno estatal o podría verse en riesgo la ejecución del evento. Seguido de ello, manifestó que en este año no hubo recortes en programas culturales, pues se están llevando a cabo, tal cual lo planearon.

“Ha sido difícil por la situación económica que pasa en el estado, no sólo aquí, sino en el país. Ya vimos el recorte presupuestal que presentó el secretario de Hacienda con un recorte de 239 mil millones de pesos a donde se ven afectadas todas las entidades, pero en el caso específico de la Secretaría de Cultura con un recorte de casi el 30 por ciento”.