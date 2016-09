Secturc en Xalapa, piden a MAYL

• Salvador Muñoz

Rescatar a la industria sin chimenea, atraer visitantes extranjeros, un centro de convenciones, un Consejo integrado por empresarios (sin goce de sueldo), un fideicomiso que realmente proyecte a Veracruz, impulsar y promover la gastronomía veracruzana, profesionalizar los servicios y que las oficinas de la secretaría de Turismo de Gobierno del Estado no se muevan de la capital Xalapa, entre cantidad de propuestas, fue lo que más sobresalió en un Foro convocado en el Hotel Villa Las Margaritas, por empresarios del ramo del Turismo con dos diputados electos: Cinthya Lobato Calderón y Sergio Hernández Hernández

¿Que hubo quejas y malestar? ¡Claro que los hubo! Saber que al menos en Xalapa, aun en época de vacaciones se tiene una ocupación hotelera al 30 por ciento, que se ha tenido que prescindir de personal porque en muchas ocasiones ya no alcanza para la nómina, el encabronamiento de saber el presupuesto de más de 600 millones de pesos para un Congreso local que poco hizo por el turismo y al contrario, solapó a un gobierno que fenece envuelto en la acusación de corrupción, entre otros sentires, como el de la inseguridad, claro que fueron motivo para catarsis, pero es evidente que la iniciativa privada congregada en esta reunión, de Catemaco, de Jalcomulco, de Martínez de la Torre, de Poza Rica, de Papantla, y de varios muchos lugares, tienen propuestas, ideas pero requieren de apoyo.

Hablaron los que tenían que hablar… los hoteleros, los guías de turistas, el del descenso del río, el restaurantero, los del transporte, los que saben que teniendo Veracruz turismo de Aventura, Ecológico, Cultural, proyectar a atraer al visitante extranjero es un riesgo que no tomó la secretaría del ramo… unos voltean a Toronto, Canadá, donde en otoño e invierno, las actividades para este lugar paran casi por completo. Allí hay un nicho no explotado donde a los vecinos del norte se les puede ofrecer esta gama de diversión turística. Y si para ello hay que aliarse con Puebla y Oaxaca, adelante, fusionar sus festejos con los nuestros, y hacer un corredor único en el país.

Suena igual de interesante la propuesta de crear un Consejo del Turismo integrado exclusivamente por empresarios del ramo que no gocen de sueldo ni comisiones especiales parecidas a las de los diputados, que ello les representa un ingreso más a su jugosa dieta. A este Consejo se sumarían estudiantes de la UV, en servicio social, de las diversas carreras que se entrelacen con la industria sin chimenea.

Financiamiento a la empresa hotelera, a la restaurantera, a toda aquélla que se impregne de la palabra Turismo, no es una petición, sino una exigencia, cuando se ha visto el papel de la Legislatura actual con su presupuesto por arriba de 600 mdp, donde el 57%, dicen, va para gastos personales de los diputados.

¿Saborea Veracruz? Una marca muy sugerente, pero más provocativa es la propuesta de crear un Programa de Fomento a la Gastronomía. ¡Somos un estado rico en platillos! Tantas regiones, tantos municipios, tantas formas de disfrutar la cocina y sin embargo, siempre ha pasado si bien nos va, como un tema secundario. La cocina a veces significa arraigo, o el deseo de regresar a comer un buen pescado, una excelente barbacoa, un bocol, una mojarra frita, una rica carne de Chinameca… ¡Saborea Veracruz simplemente abre el apetito!

Y teniendo tanto, es increíble que nuestra capital no cuente con un Centro de Convenciones y Negocios. Si bien hay un Velódromo que se utiliza para espectáculos, el empresario turístico apuesta a que Xalapa cuente con este sitio que le dé vitalidad a esta ciudad y que deje de ser sólo un lugar de paso.

Pero una petición muy especial que se hizo a los diputados presentes, Cinthya Lobato y Sergio Hernández, que en su papel de próximos representantes ciudadanos en el Congreso local, sean portavoces de esta demanda al Gobernador electo: ¡Que se quede en Xalapa la secretaría de Turismo y Cultura en Xalapa! pues se tiene entendido que el nuevo mandatario estatal pretende llevarla al Puerto… la petición está hecha. Ahora, sólo falta que todas estas propuestas, demandas y sí, algunas que otras quejas, realmente tengan eco en la LXIV Legislatura ahora que los diputados electos del PAN hagan su chamba.

