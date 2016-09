MAYL tiene delirio de persecución

• La Policía Estatal no lo acosa ni a sus colaboradores: Flavino Ríos

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- Después de las denuncias hechas por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, sobre que policías estatales se encuentran acosando a su personal y a él en algunas de sus giras, Flavino Ríos Alvarado, secretario de Gobierno de Veracruz, negó tal situación y que la administración estatal se encuentre persiguiéndolo como una tarea formal.

De la misma manera, dijo que luego de que ayer fueron retenidos algunos colaboradores del mandatario electo, fue como parte de los operativos de seguridad en las carreteras y que él también como funcionario estatal ha tenido que detener su camioneta y permitir que lo revisen los elementos de la Fuerza Civil.

Así también dijo que Yunes Linares tiene delirio de persecución por los señalamientos que hizo el panista, pero Ríos Alvarado dijo que para la ley en los retenes de la policía no hay veracruzanos de primera y de segunda.

“A mí me han parado, enciendo la luz y me revisan y no pasa nada, el que nada debe, nada teme, son puestos de revisión”.

Por otro lado, Flavino Ríos argumentó todo está garantizado para las fiestas patrias, en este sentido, comentó que está reforzada la seguridad cuyos elementos estarán debidamente uniformados.

También hizo hincapié que en el caso de la zona sur del estado que ha sido azotada por la inseguridad, se ha reforzado la vigilancia policiaca, pues lo que la gente pide es seguridad.

“Así no dirán después que los policías andaban de civiles, todos los elementos de seguridad tendrán su uniforme, eso fue acuerdo con autoridades federales, estatales y municipales”.