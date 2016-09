Discapacitados, trabajadores de gran talento

• Ópticas Dior y Ayúdame a Ver llevan más de 11 años dando empleo a muchas personas

Marlene Carranza.- Las personas que viven con alguna discapacidad, ya sea por nacimiento o a causa de alguna enfermedad, pueden contar con una vida digna y plena, como cualquier otro ciudadano, ser incluidos dentro de las actividades de la sociedad y el día a día.

Ya sea con alguna discapacidad visual, motriz o intelectual, los xalapeños tienen la oportunidad de encontrar un empleo digno con prestaciones de ley y poder valerse por sí mismos.

Pese a las complicaciones que puede enfrentar una persona con problemas de vista, síndrome, malformación o alguna otra discapacidad, son personas que no están imposibilitadas para desempeñar labores.

Y prueba de ello es parte de la plantilla laboral de la asociación civil, Ayúdame a Ver, quienes desde hace 11 años con diferentes actividades dentro de Ópticas Dior son sustento para sus familias.

Asociación Ayúdame a Ver

Con la primera óptica Dior, en el año 1996, nació la asociación civil, Ayúdame a Ver, la cual fue creada para apoyar a personas que viven con una discapacidad.

La directora general de la asociación, Manuela Aburto Landa, se ha dedicado desde hace 11 años que nació Ayúdame a Ver, a emplear a personas que tienen discapacidad visual, motriz o intelectual.

Sin embargo su labor altruista comenzó desde 1997 con la primera donación de lentes a niños con discapacidad y de colonias de la capital del estado, sumando a más de 260 beneficiados.

En el estudio de la política.mx, la también empresaria relató que fue en una feria de empleo que organiza Gobierno del Estado, como se dio cuenta que podía ayudar que personas con alguna discapacidad pudieran tener una vida mejor con un trabajo digno y remunerado.

Fue así como quien trabajaba para una escuela para personas invidentes, fue contratado por Aburto Landa, para realizar convenios en empresas e instituciones.

“Esa fue mi primera contratación, hace 11 años. Empiezo a platicar y me doy cuenta que es un experto en andar en la calle. Al mes me dice si no le podría dar trabajo a un alumno que se llama José Luis”.

Y así fue como su segunda contratación fue José Luis, quien siendo una débil visual y con problemas de aprendizaje trabajaba como intendente en el mercado.

A unos meses de cumplir 20 años de las Ópticas Dior, próximamente contratará a personas con síndrome de Down para que realicen bordado y serigrafía y puedan valerse por ellos mismos y tener trabajo, ya sea en las ópticas o con algún empresario.

“Que ellos se sientan útiles, no inútiles y lo hacen excelentemente bien y estoy muy orgullosa de ellos”.

El 10 por ciento de la plantilla laboral tiene alguna discapacidad

Actualmente, de los 62 trabajadores, el 10 por ciento del personal de la asociación, vive con algún tipo de discapacidad, ya sea, visual, motriz o intelectual.

A pesar de esta labor altruista que realiza desde hace más de un década, la empresaria no ha logrado obtener recursos para la asociación.

“No encuentro esa forma mágica o milagrosa o el camino que me indique quién me puede ayudar para bajar un recurso para la asociación, todavía no lo encuentro”.

Sin embargo, aplaudió que las labores de donación han incrementado y con esto logró donar más de 818 lentes.

“Ellos me compran uno y yo les dono uno”, explicó sobre el convenio que logró firmar con una empresa en Laguna Verde.

Además que visita escuelas, municipios, comunidades y empresas con la óptica móvil.

Sin embargo, indicó que a los menores de edad se les requiere hacer estudios de la vista dos veces al año para asegurarse que están en condiciones optimas, por lo que indicó que las visitas son constantes.

Actividades

Con la finalidad de continuar con esta labor, en próximos meses la directora general de la asociación civil organizará talleres de discapacidad múltiple, movilidad urbana, movilidad en casa, braille, computación parlante, baile, danza, guitarra, entre otros.

“Apoyarlos primero a que se desenvuelvan en su casa, posteriormente van a la asociación”.

Sin embargo, compartió que requiere apoyo por parte de personas que quieran aportar a la asociación y de esta forma beneficiar a más personas que viven con alguna discapacidad.

Aunque el alcalde Américo Zúñiga Martínez se comprometió con ella a prestarle una casa para realizar las actividades que planea para recaudar fondos para la asociación, hasta el momento no ha cumplido su palabra.

“Queríamos hacer ese tipo de relación, lo que yo solicité fue una casa para poder hacer los talleres porque no es un espacio chiquito. Nuestro querido amigo Américo nos prometió apoyarnos con una casa pero creo que no se ha podido, estoy en espera pero en el camino se encuentra uno ángeles”.

No obstante, siendo una noble labor, la empresaria compartió que mientras Zúñiga Martínez le presta la casa que le ofreció, hubo quienes ya le prestaron un inmueble.

Labores para recaudar fondos

Al indicar que en próximos meses las ópticas Dior cumplirán 20 años en la capital del estado, invitó a la noche mexicana donde se podrá disfrutar de antojitos y agua de sabores.

El boleto para el evento que organizará para recaudar fondos tiene un costo de 250 pesos y se puede adquirir en Ópticas Dior ubicada en la calle Xalapeños Ilustres del centro histórico.

La Noche Mexicana será a las 20:00 horas el 15 de septiembre en el salón Las Brisas ubicado en la avenida Américas.

Contacto

Debido que reconoció que hace falta apoyo para seguir ayudando a la ciudadanía que vive en esta condiciones, algunos por nacimiento y muchos otros tras padecer alguna enfermedad como diabetes, invitó a quienes se quieran unir.

Para ello, dio el teléfono 8904907, extensión cero, para quien quiera unirse al convenio o sumarse mensualmente con aportaciones para la asociación.

“Va uno apoyando. Tenemos recibos deducibles de impuestos”.