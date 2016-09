No es la 1ra desaparición de queretanos

• En 2012 fueron 2 jóvenes que fueron al carnaval; sus cuerpos aparecieron hasta 2015

Gisela Uscanga.- Según información de la organización Colectivo Desaparecidos Justicia A.C. de Querétaro, el matrimonio Sánchez-Pérez y su niña menor de 16 años, no son los primeros queretanos desaparecidos en Veracruz. En 2012 dos ciudadanos también fueron desaparecidos y fue apenas en el 2015 que fueron hallados sus cuerpos el pasado diciembre de 2015 en fosa común en la ciudad de Xalapa.

El área jurídica del citado Colectivo informó que han tenido acercamiento con la Fiscalía General del Estado para que se implementen los protocolos de búsqueda de la familia Javier Jiménez Sánchez, Dolores Pérez Reséndiz y Karen Sánchez Pérez, así como el vehículo; aseverando que han tenido buena respuesta de las autoridades veracruzanas.

Lamentó la organización que haya tanta indolencia por parte del gobierno de Querétaro, por no querer aceptar la denuncia de sus ciudadanos desaparecidos y es que a pesar de la presión a las autoridades queretanas para la búsqueda, éstas no han hecho nada, incluso no quisieron recolectar las muestras de ADN de los esposos con sus respectivas familias.

Explicó el Colectivo, que la autoridad de Querétaro mandó a los hermanos de la señora desaparecida a este Estado, de manera irresponsable, poniéndoles en peligro, para que levantaran la carpeta de investigación, denuncia que se pudo haber interpuesto en Querétaro y después girarla por competencia a Veracruz y hacer la búsqueda.

El Colectivo Desaparecidos Justicia comentaron que la única información que han recabado es que iba rumbo al evento al festival de la cerveza que se llevó a cabo en el puerto de Veracruz del 2 al 4 de septiembre. Llegaron a su casa de playa que tienen en Salina Cruz del municipio de Alvarado. No sabemos si llegaron al puerto o desaparecieron en el camino.

Igualmente, refirieron que no son los únicos ciudadanos queretanos que han desaparecido en Veracruz.

José Antero López González de 24 años y Raymundo Isaac Rico Arias de 27, desaparecieron en Veracruz. En 2012 de febrero viajaron para las fiestas del carnaval, para el día 12 de ese mismo mes sus familiares no volvieron a saber de ellos. Fueron encontrados apenas en diciembre de 2015 en una fosa común en Xalapa.