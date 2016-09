“Jaloneo” por predios

• El PAN buscará convencer a priístas de no permitir el pago de facturas políticas

• Los empresarios dicen que mientras les toque a ellos, ven bien la enajenación

• Américo asegura que la reserva del Cerro de la Galaxia no será afectada

José Pastor.- El Grupo Legislativo del PAN buscará el apoyo de algunos priístas para evitar que se apruebe la donación de terrenos por parte del gobierno estatal a organizaciones civiles creadas a modo.

“Vamos a intentar platicar con los diputados del PRI para evitar esto, porque es un desatino pensar en regalar bienes inmuebles del estado cuando no se justifica, sobre todo, a organizaciones que fueron creadas de último momento”, señaló el diputado local Julen Rementería del Puerto.

En entrevista, señaló que con esta iniciativa de ley que se pretende discutir en próximas sesiones, pareciera que se pretende perjudicar al nuevo gobernador, pero también se observa que busca realizar pago de facturas políticas y otras como “pago en especie” ante las deudas que enfrenta.

“Es un sinsentido esto que están haciendo y las consecuencias son graves, pues desprenderse de un terreno para realizar el pago de un favor político me parece injusto”, señaló.

El legislador panista confío en que los diputados priístas no apoyen esta iniciativa al recordar que ya pasó la elección, pues significaría dar un paso hacia atrás.

Rementería del Puerto lamentó que algunos priístas todavía se resistan a ver al actual gobernador como alguien a quien le están lloviendo acusaciones por su mala actuación, por lo que no dudó en que algunos todavía lo apoyen.

“Yo espero que otros tengan aún la posibilidad de liberarse de esos compromisos para que no lo apoyen y así no haya mayoría”, apuntó al exhortar a los priístas que no secunden estas acciones pues significan un atropello para Veracruz.

Los terrenos que el titular del Poder Ejecutivo son un terreno ubicado en Boca del Río para la tienda departamental Soriana, a la que le debe 20 millones de pesos.

También un polígono de la Reserva Territorial del Estado pase a propiedad del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, así como donación de otros cuatro terrenos a empresas, civiles y al Ayuntamiento de Xalapa, entre ellas: la Asociación civil Filantrópica y Educativa Hidalgo Veracruzana, a la asociación que encabeza el atleta Crisanto Grajales, al Frente de Organizaciones Sociales Veracruzana.

Empresarios:

Donación de terreno para nosotros está bien

• Que se harán oficinas para dar cursos de capacitación a emprendedores

Gisela Uscanga.- El presidente de la Canaco–Servytur Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, expresó estar de acuerdo con lo dicho por el gobernador electo Miguel A. Yunes Linares, respecto a que los terrenos que pretende donar el gobernador Javier Duarte a algunos organismos empresariales, no sean con el fin de pagar deuda.

Empero, al mismo tiempo puntualizó que la solicitud de terreno que hizo el Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa (CCEX) desde hace tres años al Gobierno del Estado, es con el fin de generar condiciones para el desarrollo económico de la región capitalina, por ejemplo, dar capacitaciones, cursos y conferencias a empresarios que son micro, pequeños y medianos comerciantes.

En entrevista con el empresario, comentó que sí es una facultad del Estado donar terrenos para promover el desarrollo económico, “en nuestro caso lo que se pidió, pues la Canaco pertenece al CCEX, solicitamos esta donación para tener oficinas que representen a este organismo empresarial en donde se encuentran la Canacintra, Coparmex, Cmic y otras”.

Se le preguntó al empresario qué beneficios obtendría la sociedad de que el gobierno estatal done un terreno a una organización empresarial, a lo que respondió que las cámaras son detonadoras de la economía y poder contar con espacios propios donde se pueda dar orientación, capacitación, talleres y conferencias a empresas existentes y emergentes.

Puntualizó Libreros Cobos que esta petición no es cambio de pago de deuda, ni de ningún otro tipo de beneficio, “más bien a solicitud expresa de un consejo que está legalmente integrado y consideramos que es parte de lo que un gobierno debe hacer para que sigamos vigentes”.

Aunque no está de acuerdo el empresario en que se donen terrenos a organizaciones que no tienen ni un año de constituidas y que está “un poco dudoso el destino que se le pueda dar, por eso los legisladores deben revisar muy bien a quién se le está donando. El Gobernador puede mandar la iniciativa, pero es el Congreso quien debe analizar y justificar”.

Asimismo, sobre lo expresado por el gobernador electo Yunes Linares, en el sentido de que no está de acuerdo en que se donen terrenos a organismos empresariales como pago de deuda, Gerardo Libreros dijo estar de acuerdo con ello.

“En reuniones que hemos tenido con el gobernador electo, se ha planteado que si los adeudos son válidos y se documenta se hará responsable del pago de estos créditos con recursos del Estado. Se debe cuidar no dar una connotación distinta, pues dar los terrenos como forma de pago de deuda, no es lo correcto. Primero que se investigue con esos recursos para el pago de estos pasivos”, concluyó el presidente de Canaco Xalapa.

Américo:

No se dañará el Cerro de la Galaxia

• Dijo que la parte que pretende donar el Gobierno es para construir un tanque de agua

Francisco Guevara Méndez.- El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, aclaró que la fracción de terreno del Cerro de la Galaxia que pretende donar el Gobierno Estatal al Gobierno Local es para la ejecución del proyecto de construcción de un tanque de agua elevado.

Comentó que este proyecto tiene por objetivo abastecer de agua a gran parte de la capital del estado, y se trata de un área de 5 mil metros.

Descartó que este terreno se utilice para el desarrollo de vivienda y aseguró que se tratará de un proyecto coordinado con la Comisión Municipal de Agua y la Comisión Nacional del Agua.

“No vamos a afectar en absolutamente nada al Cerro de la Galaxia porque entendemos la importancia que tiene para la ciudad, sólo se ocuparía para tener el espacio estratégico para abastecer de agua a parte de la ciudad”.

En otro tema, comentó que en unos días se reunirá con el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal del Agua para atender la renuncia de Carlos Hernández y dar el relevo.

Dijo que es posible que se dé un relevo interno que pudiera mantener el trabajo de CMAS, con una persona que se haya distinguido por su honestidad, por su trabajo, pero más que nada por su conocimiento en el área.

“Víctor Hugo García es uno de los más calificados que hay. Pocas personas conocen la infraestructura de Xalapa, las necesidades de la ciudad, y además lleva más de 11 años trabajando en CMAS”, concluyó.