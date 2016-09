Namiko, lista para comparecer

• Si el Congreso quiere que me cite, dijo

Magnolia Reyes Utrera.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, afirmó estar a disposición del Congreso del Estado para acudir a comparecer en el momento que los legisladores lo requieran.

Entrevistada en la biblioteca “José María Mata” del Palacio Legislativo, la responsable de la comisión en el estado fue cuestionada sobre los señalamientos de diputados que se han pronunciado porque ella también acuda a comparecer al igual que el fiscal general del estado.

Ante lo cual señaló no tener algún inconveniente, “yo no tengo ninguna complicación con eso, al contrario, a mí me parece que el trabajo de las instituciones debe ser vigilado y debe estar sujeto al escrutinio público, porque al final del día a quienes nos debemos es al pueblo veracruzano”.

“Así que yo siempre he considerado que la transparencia en el accionar –detalló- de las instituciones te da al contrario, mayor certeza de que están cumpliendo con la función que tienen encomendada, evidentemente con el debido respeto a los datos sensibles que por ley no pueden ser de naturaleza pública, pero todo lo que sea de conformidad con la ley de escrutinio público así debe hacerse”.

– ¿Solicitaría también venir a comparecer como lo hizo el fiscal?

– Yo más bien señalaría que estoy en toda la disposición de lo que decida el Congreso, si el Congreso considera que debo estar aquí para señalar el trabajo que se ha realizado en estos casi siete meses, no tengo ningún inconveniente.

Y es que cabe señalar, tras la misiva enviada por el fiscal Ángel Bravo al Congreso del Estado para acudir a comparecer por el tema de las fosas clandestinas, algunos legisladores se pronunciaron a favor de que la responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hiciera lo propio.