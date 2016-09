Diputados del PAN comen el mandado a los del PRI

• Arturo Reyes Isidoro

Mientras los diputados en funciones y los electos del PRI y sus satélites duermen en sus laureles, los del PAN no pierden tiempo y se reúnen y escuchan a los representantes de diversos sectores de la vida pública y productiva de Veracruz.

Ayer, empresarios del ramo turístico de la entidad estaban que no creían lo que estaba sucediendo: el nuevo coordinador de la bancada mayoritaria del PAN en la próxima LXIV Legislatura del Estado, Sergio Hernández Hernández, los escuchaba con toda atención y paciencia y tomaba nota de todo lo que le decían (ya se ha reunido con representantes de otros sectores).

Le expusieron sus carencias, necesidades y problemas, le hicieron propuestas, le dieron consejos, se quejaron de los actuales diputados del PRI porque, dijeron, nunca les prestaron atención, denunciaron la inseguridad y la corrupción de los funcionarios del Gobierno del Estado, el mal estado de las carreteras que inhibe la llegada de visitantes, la falta de obras y el desempleo consecuente que les pega así como su inconformidad y molestia porque la actual administración esté regalando el patrimonio de todos los veracruzanos, en abierta alusión a la entrega de terrenos con los que pretenden pagar deudas.

La cita fue a las once horas de la mañana en las instalaciones del hotel Villa Las Margaritas, cerca de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), propiedad de la familia Quirarte Mora. A Sergio Hernández lo acompañaba la también diputada local electa Cinthya Lobato Calderón. Para dialogar con ellos estuvieron empresarios de las regiones en que dividieron al estado: Olmeca, Huasteca, Totonacapan, Tuxtlas, Altas Montañas y Cultura y Aventura.

Una vez que se presentaron uno a uno los más de 50 empresarios, durante dos horas hicieron sus exposiciones y pidieron apoyo a los panistas para mejorar la situación de los prestadores de servicios turísticos.

Plantearon, por ejemplo, la designación de un Secretario de Turismo veracruzano que conozca de la materia, el pago de los pendientes por parte del Gobierno del Estado, el no traslado de la Secretaría de Turismo (Sectur) de la capital del estado hacia la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

También, la reactivación de la promoción del estado en materia turística, la creación de festivales representativos de cada región, un fondo para fortalecer la identidad de la gastronomía del estado, que parte del impuesto del 3% a la Nómina se destine a la difusión a nivel nacional e internacional de la imagen de Veracruz y que se cree un Consejo de Promoción Turística de Veracruz (CPTV) en el que participe en la toma de decisiones la iniciativa privada.

Sin embargo la demanda recurrente por parte de todos los empresarios fue el reforzamiento de la seguridad en todo el territorio estatal, porque, se quejaron reiteradamente, la inseguridad ha golpeado severamente la economía de las regiones. Otro punto en el que pusieron énfasis fue en la solicitud de que los nuevos diputados los ayuden verdaderamente y les informen de las gestiones que hagan porque se quejaron que en la actual Legislatura ello no fue posible.

Después de todo lo que ha pasado en la actual administración con la complicidad de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, les dijeron “que no se roben el dinero” ni permitan que nadie lo haga para que se pueda destinar a obras a fin de reactivar la economía, así como que hagan públicos sus gastos, que no se auto asignen bonos ofensivos, salarios exorbitantes, que sean austeros y sencillos, que cuando viajen si es posible paguen con sus decorosos salarios lo que consuman y que no dejen de escuchar a la ciudadanía y a la iniciativa privada por obedecer ciegamente las propuestas del ejecutivo estatal.

En respuesta, Sergio Hernández y Cinthya Lobato, a nombre de los diputados electos panistas, ofrecieron mantener el acercamiento, adoptar sus propuestas para llevarlas al Congreso local, incrementar el diálogo, sumarse a sus proyectos y, sobre todo, no cambiar su actitud de servicio, no “perder el piso” y no creer que lo saben todo.

Y del dicho pasaron al hecho, porque una vez que los escucharon a todos en la mesa formal de trabajo, terminada la reunión los escucharon en corto a cada uno, intercambiaron sus números telefónicos, accedieron a tomarse las fotos con ellos y al final todo era abrazos, saludos y sonrisas

Algo que fue muy notorio era que los empresarios volteaban para todos lados y se veía que buscaban algo, pero no, no acompañaban a los diputados panistas guaruras, “asistentes”, fotógrafos, choferes o “ayudantes”, que los sacó de balance porque no se aguantaron las ganas de comentar que esto nunca les sucedió con los priístas. Dijeron que esperan que así se comporten en el futuro y que esperaban que esto no hubiera sido flor de un día.

Dijeron que los priístas llegaban con chofer, asistente, secretaria, fotógrafo, camarógrafo, jefe de redes sociales, agenda y “hasta la novia” y que si hubieran sido ellos no les hubieran dedicado tanto tiempo ni les hubieran dado el número de celular que contestan, “porque suelen salir huyendo pretextando que les habla el gobernador. Cómo han cambiado los tiempos, ojalá se mantengan”, fue el comentario general.

Algunos de los asistentes fueron Cecilia Uresti, empresaria hotelera y vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la zona norte con sede en Poza Rica; Juan Carlos de la Mora, hotelero de la región de Costa Esmeralda; el hotelero Antonio Justo, de Martínez de la Torre; Juan Espejo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Gutiérrez Zamora; Marcos Zamora, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa; Santiago Pérez, empresario del turismo de aventura de Jalcomulco; Hilder Lara, hotelero de Xico; Jorge Vidal, representante de los hoteleros de Chachalacas; Patricia Castillo, empresaria de la región de los Tuxtlas; Raúl de Arcángelis, restaurantero de Xalapa (de los Postodoro); Margarita Mora, dueña de los Hoteles Villa Las Margaritas; Patricia Lajud, del hotel Colombe y vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la capital; Jorge Domínguez, restaurantero de Veracruz, así como guías de turistas de las regiones de Pueblos Mágicos como Xico, Coatepec y Zozocolco, además de San Juan de Ulúa, del puerto jarocho.

Flavino llama a la concordia

Mensaje con mucho contenido político institucional fue el que pronunció ayer el Secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, al rendir homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec.

Rememoró a don Jesús Reyes Heroles al llamar a promover todo lo que une y acerca a los veracruzanos y a desterrar lo que los separa y divide, en clara alusión a la etapa de confrontaciones que vive Veracruz. Convocó a la concordia y a la unidad.

Como jefe de la política interna, según la tradición, llamó a los servidores públicos a que se conduzcan con eficiencia y espíritu de servicio en favor de los veracruzanos y a que sigan trabajando hasta el último día de la administración, “con responsabilidad y vocación social”.

Se escuchó bien que no haya eludido el problema de la inseguridad, particularmente en el sur del estado, lo que calificó como un reto que sólo podrán superar los tres niveles de gobierno unidos y que requiere de la participación de todos.

Reconoció entonces la acción de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) y de las policías federal y estatal. “Sepan que valoramos su labor en beneficio de la sociedad, porque han sido aliadas permanentes de los veracruzanos para garantizar la paz, la gobernabilidad y el Estado de Derecho”. Las calificó de “pilares fundamentales para hacer de Veracruz un estado próspero, seguro y en paz”.

Destacó aspectos positivos del gobierno de Javier Duarte y reconoció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto.

Cuando el gobernador lo designó como Secretario de Gobierno para que lo ayudara a cerrar la administración hizo la mejor inversión política porque Flavino es un político profesional y un funcionario con experiencia que hasta donde ha podido ha cumplido incluso dando la cara y asumiendo responsabilidades que no han sido suyas, a costa de su imagen, todo en aras de salvar la del Gobierno y del propio gobernador.

Callejas, bien

Otro que se escuchó bien fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien declaró que no deben utilizarse los bienes del estado para el pago de la deuda pública o para su cobro por parte de proveedores y prestadores de servicios a quienes les debe el Gobierno del Estado. “Yo creo que no se deben de pagar los favores ni deben de cobrarse de esa forma”, expresó en clara alusión a la petición del gobernador Javier Duarte para que se donen terrenos que son propiedad de todos los veracruzanos a manera de pago a los acreedores.

Él tiene el poder y la influencia para evitar que se apruebe la petición. Los veracruzanos se lo reconocerán si lo hace.