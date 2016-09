• Salvador Muñoz

Sábado y domingo estuvo entre las noticias xalapeñas. El lunes, tuvo que salir temprano a la Ciudad de México y regresar de inmediato a la capital jarocha. ¡Vaya fin e inicio de semana de Ángel Isaac Ochoa Pérez, delegado de Gobernación!

Rebobinando: Lo mejor fue el lunes donde ¡nuevamente! tuvo reunión con algunos delegados pero por cuestiones de logística, me reservo lo comentado en ella.

El domingo, junto con 12 delegados, dio cuenta del Cuarto Informe del Presidente Enrique Peña Nieto y sus repercusiones en Veracruz… un día muy bueno para el reportero de guardia que de repente le ponen 12 funcionarios, ¡es un bufé para el comunicador! ¡tiene de dónde escoger!

Pero el sábado fue especial… fue un revivir, un recordar… Ángel Isaac Ochoa Pérez tuvo esa rara oportunidad que a veces da el tiempo para volver a vivir esos momentos que cuando parece que ya se fueron, ¡vuelven! La reunión de “Generación Revolucionaria”.

II

Realmente esta reunión convocada por “Generación Revolucionaria” Veracruz es sui generis por algunas cosas que aquí le comentamos:

1) Fue llamada “Reunión Anual”, y al menos que las otras se hayan hecho muy en secreto, muy en privado, quien escribe no tiene memoria de anteriores.

2) Esta organización o movimiento tuvo su génesis allá por el 2000, y sí, quien la encabezó en su momento, a nivel aldea, fue Miguel Macías Parra, y todo indica que en 16 años, nada ha cambiado pues volvió a llevar la batuta esta vez.

3) La percepción de quienes estuvieron allí presentes, es que tal reunión fue más motivada con miras al 2017… el asunto es saber en beneficio de quién.

III

Algo hay que destacar: “el Poder de Convocatoria” de Macías Parra. “Generación Revolucionaria” fue capaz de reunir a Héctor Yunes Landa, Américo Zúñiga y a un representante de Pepe Yunes Zorrilla (Armando Reyes Moctezuma), bajo el mismo techo. Sólo faltó la presencia de Jorge Carvallo quien por obviedad temporal, no existía en el universo jarocho cuando nació esta organización… ¡Ups! Entonces… ¿qué hacía allí Consuelo Thomas? porque si aplicamos esa obviedad temporal, bastaría recordar que la popularmente conocida como “Ana Bárbara Xalapeña” contendió en el 2009 para diputada federal por el PAN contra Silvio Lagos Galindo y no tiene mucho tiempo que labora al lado del gobierno priista. Algo anda mal por ahí… o no me adapto aún a esos cambios… ¡de camiseta!

IV

La clausura de esta reunión estuvo a cargo de Américo Zúñiga Martínez, donde enfatizó que la justicia social, la democracia y los resultados deben ser el discurso y el trabajo de los priistas en aras de recuperar la confianza ciudadana, pero sobre todo respetar los compromisos políticos, “privilegiar el respeto a los acuerdos”, dicen que dijo, ahí, en presencia de Héctor Yunes Landa, Armando Reyes Moctezuma (representante de Pepe Yunes) y de quienes estaban en esa mesa, sobre todo ahora “que la gente nos está exigiendo más que nunca transparencia, honestidad y rendición de cuentas”. El que le entendió, le entendió; pero no pudo ser más directo.

V

Como sea, si Miguel Macías Parra busca algo más que una reunión (tras más de quince años de no hacerlo), si hay la intención de apoyar a alguien rumbo al 2017… o peor aún, al 2018 sin respetar los acuerdos, eso estoy seguro le valió gorro a Ángel Isaac Ochoa Pérez, quien de seguro, sólo recordaba que un 25 de marzo de 1999, nacía una organización adherente al PRI en Insurgentes 59 bajo el nombre de Generación Revolucionaria Luis Donaldo Colosio… cómo no recordarlo, si él fue el Fundador de ella.

PD Turismo, Cinthya y Sergio

Les adelanto: este jueves hablaré un poco del tema de Turismo. Las quejas y las más propuestas de los empresarios del ramo a dos diputados electos: Sergio Hernández Hernández y Cinthya Lobato Calderón, que no está de más decirlo, “está perdiendo el piso”, pero mañana contaremos el porqué. Son muchas las ideas pero hay una que hizo eco a partir de un comentario que hizo Reynaldo Quirarte y se volvió petición para el Gobernador electo: ¡No se lleve la secretaría de Turismo al Puerto!

De Ñapa

¿Sabe cuántos diputados federales del Power Jarocho han confirmado su presencia con el Gobernador Javier Duarte de Ochoa para el grito del 15? ¡Sorpresa! ¡Cuatro! A nada de que se celebre… Jorge Carvallo (al final, estratega político); Erick Lagos Hernández (como prueba de lealtad); Adolfo Mota (100% institucional) y Lilian Zepahua (sigo sin comprender…)

