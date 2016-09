Se echará abajo la donación de terrenos

• No tienen porque pasar a manos de particulares: Bingen Rementería

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- La bancada panista electa advirtió que echará abajo la donación de terrenos que pretende hacer la actual legislatura local a asociaciones civiles de reciente creación y a empresarios.

Bingen Rementería Molina, señaló que los terrenos son propiedad de los veracruzanos y no tiene por qué donarlas a particulares para cubrir sus pendientes financieros o politicos.

“En algunos casos ni se sabe la ubicación exacta de algunos de los predios, no se sabe cuántos metros cuadrados son, el avalúo. Ni los diputados actuales conocen las características exactas, no saben ni que están regalando. No tiene porque regalarse el patrimonio de los veracruzanos porque ahora quieren venir y quitarle las propiedades del gobierno del estado”.

Precisó que son seis los terrenos que pretende otorgar la presente administración local, uno marcado como pago de deuda a una cadena de auto servicio y otras para organizaciones civiles, una de éstas es presidida por el hermano de un diputado local del Partido Revolucionario Institucional, PRI.

Manifestó que el grupo legislativo del PAN electo apoyara al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares en revertir la intención del ejecutivo estatal Javier Duarte de Ochoa.

Para finalizar, dijo que los diputados locales por el Revolucionario Institucional no se han dado cuenta la corresponsabilidad que adquieren al realizar su labor de manera servil al mandatario en turno y dejar a un lado las prioridades de la ciudadanía.