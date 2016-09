Desvía UV recursos a favor de Yunes

• No es su competencia la realización de los foros de consulta para el PVD

Gisela Uscanga.- La Universidad Veracruzana (UV) técnicamente se encuentra desviando recursos ya que no es de su competencia involucrarse en la organización de los foros para la conformación del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), debido a que sólo es competencia del gobierno electo.

“La elaboración de tal plan no cae bajo ninguna de las labores sustantivas de la U.V., y hacerla participar en este tinglado fue una decisión autocrática de la Rectora (Sara Ladrón de Guevara). Los colegas académicos que están involucrados en el asunto no lo están a título personal, sino como empleados de la Universidad”, afirmó el profesor-investigador del Instituto de Filosofía de la UV, Jaime Fisher Salazar.

En entrevista con el también economista egresado de dicha casa de estudios, quien por cierto desde un inicio se ha mostrado crítico respecto a que la Universidad Veracruzana haya accedido a elaborar dicho plan a invitación del gobernador electo Miguel A. Yunes Linares, pues su crítica, asevera, se basa desde condiciones culturales y políticas, pero sobre todo, desde las condiciones científicas y tecnológicas, de que el “desarrollo” no es posible.

“No lo es al menos en el sentido en que desde Harry S. Truman se suele entender el desarrollo, a saber, como una situación económica similar a la de los países actualmente avanzados, industrializados, desarrollados o del primer mundo; situación ésta a la que se podría acceder mediante un proceso de planificación, es decir, de manera intencional, y desde la condición que el mismo Truman definió a mitad del siglo pasado como subdesarrollo. Todos los políticos, todos los economistas y todos los rectores y las rectoras saben que eso no se puede hacer, y que, además, es imposible. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el gobernador electo está obligado a presentar un plan de desarrollo. Pero esa es una obligación del gobernador y sus partidos, y no de la Universidad Veracruzana”, expuso.

Para el profesor universitario un plan de desarrollo significa absolutamente nada, pues es sólo un “triste” documento elaborado como un requisito mandatado por la ley.

“La política económica de un estado como Veracruz la decide sólo el gobernador, y tal vez uno o dos de sus secuaces más cercanos. El plan que realmente cuenta es el que el gobernador y sus allegados tengan en la cabeza, y ese plan es privado pues sólo ellos lo conocen. Ahora bien, desde el punto de vista público, la próxima administración no podrá ser buena en sentido alguno, y ni siquiera regular. Desde el punto de vista económico el gobernador electo estará amarrado de manos -al menos en lo que al “desarrollo” se refiere- y dependerá totalmente de que la federación decida o no rescatar las finanzas del Estado. Creo que ya hasta estaba solicitando a la federación que se hiciera cargo también de la seguridad pública. Si sigue así terminará pidiéndole a Peña Nieto también que gobierne Veracruz. No hay que olvidar que ambos son priístas”, refirió.

Al tiempo de advertir que no quiere verse pesimista con este nuevo proyecto de gobierno, Fisher expresa que lo único que ve en el futuro es más subdesarrollo, más inequidad, más inseguridad, menos recursos para la educación pública, más desempleo, más emigración, entre otros.

“Podría haber tal vez, aunque sólo si el gobernador electo y sus compinches así lo quisieran y consiguieran los recursos para ello, una leve recuperación del empleo en algunas zonas marginadas del Estado. Un programa emergente de manufactura keynesiana durante dos años podría darle a Veracruz un leve respiro en lo que respecta a la economía. Pero nada más allá de eso. Esto es posible, y además es probable porque resulta compatible con las aspiraciones políticas personales del gobernador electo, y tal vez hasta con los intereses del contubernio de partidos que lo apoyó”, expuso.

-Si la presentación de un plan de desarrollo es competencia exclusiva de estos dos partidos (ya hay un “primer plan de desarrollo” inscrito en el OPLE pues es requisito de la plataforma política); entonces ¿Los foros son pérdida de tiempo?

-Coincido con tu conclusión. Pero la política de eso se trata. De simular, de hacer como si se hiciera. Recomendaría a tus lectores leer y releer “El Gesticulador”, de Rodolfo Usigli. Un gobernador, o una rectora con aspiraciones políticas, sin facultades histriónicas, sin capacidad para gesticular, no podrían cumplir su performance y lograr sus objetivos. Y esto no es nuevo, se sabe por lo menos desde Maquiavelo que “gobernar es hacer creer”. Lo que me repugna un poco, y a veces hasta un mucho, es que la inteligencia, que sin duda existe en la universidad, incline la cerviz bajo el infame yugo del poder, de ese poder que tanto en la Universidad como en palacio de gobierno no es más que simulación y gesticulación. Que los veracruzanos crean lo que sus gobernantes quieran hacerles creer ya está mal; pero que los universitarios creamos lo que la Rectora nos quiere hacer creer resulta muy lamentable, si lamentarlo tuviera algún sentido.

-Si la UV nada tiene que participar en la organización de los foros, entonces técnicamente está utilizando recursos humanos, técnicos y de infraestructura para una actividad que no le compete, por lo tanto ¿Son desvíos de recursos públicos?

-Vuelvo a coincidir con tu conclusión. Técnicamente se configura el desvío de recursos, pues el PVD sólo es responsabilidad del gobernador electo y de los partidos políticos que lo apoyaron. La elaboración de tal plan no cae bajo ninguna de las labores sustantivas de la U. V., y hacerla participar en este tinglado fue una decisión autocrática de la rectora. Los colegas académicos que están involucrados en el asunto no lo están a título personal, sino como empleados de la Universidad.

-¿Afirmas que sólo fue decisión de la rectora Sara Ladrón la realización de los foros y nunca pidió parecer al Consejo Universitario? Entonces ¿En donde quedó aquello de que la universidad se mostraría alejada a todo el proceso electoral?

-Pues no me lo vayas a tomar a mal, ni lo vayas a mal interpretar, pero sí, vuelvo a coincidir con tu interpretación. Soy miembro del Consejo Universitario y puedo asegurarte que el tema nunca fue planteado ahí. Que la universidad está al margen de todo proceso electoral o de transición es algo que puede creer sólo quien tenga evidencias que lo apoyen para así creerlo. Yo tengo evidencias más bien para no creerlo. En torno a la coalición PAN-PRD-UV que mencionas, a mí me parece muy clara su existencia; aunque para asegurarse habría que preguntarle a la rectora, y esperar que diga la verdad ¿no?