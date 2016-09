No puede Bravo

• Reconoce que carece de recursos materiales, humanos y económicos

• No localizan a familia de Querétaro que viajó a playas de Alvarado

• Van 78 fosas clandestinas en Santa Fe, solamente han revisado 10

Magnolia Reyes Utrera.- Luis Ángel Bravo Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al Congreso del Estado para solicitar un incremento presupuestal para poder atender el tema de personas desaparecidas en la entidad veracruzana.

Entrevistado a su arribo al Palacio Legislativo y previo a reunirse con familias de personas desaparecidas, el responsable de la fiscalía reconoció que no cuentan con recursos materiales, humanos y económicos para poder atender con la rapidez que se requiere el tema.

Sin embargo, negó que una solicitud de ampliación de presupuesto para cerrar el año sea una justificación ante las críticas generadas en las últimas semanas por las fosas clandestinas que se han localizado en diversos puntos de la entidad.

Cuestionado sobre el monto presupuestal que estarían solicitando al poder legislativo afirmó que “están en eso” por lo que evadió dar a conocer un monto estimado del presupuesto que solicitan.

Al respecto señaló: “es específicamente solicitar recursos humanos y materiales para poder fortalecer las áreas de la fiscalía de manera particular y destacable el área de personas desaparecidas”.

Ante la falta de recursos humanos y materiales, dijo, ellas (las madres) se ven frente al problema de no tener la agilidad que demandan en todos los rubros que tienen que ver con personas desaparecidas; ante esta problemática que admitimos es por lo que venimos apelando a los buenos oficios de la presidenta del Congreso y apelando también a la obligación institucional que nos permitan exponer las necesidades que tenemos de fortalecer a la fiscalía y me refiero a este ejercicio que se cierra.

-¿Cuánto requieren?

-Estamos haciendo el trabajo, por ahí viene ahorita Gerardo Mantecón para dialogarlo con la presidenta del congreso, es para cerrar. Se presenta por ejemplo el tema de las fosas en algunos puntos del estado, nadie tiene idea del gran trabajo que se congrega en ese tema.

Bravo Contreras fue cuestionado sobre la posibilidad de que el tema de las fosas se vea estacando en caso de que el Congreso Local no le autorice un incremento para cerrar el año, sin embargo, consideró que no es así, pero justificó que los trabajos no se pueden atender con la misma agilidad que se requiere y demandan los familiares.

“Es lento porque dependemos de una fuerza humana y económica para poder atender estos casos”.

-¿Es justificación por las críticas que ha recibido?

-No, nadie se está rajando pero ante la demanda de las señoras y señores que son familiares de una persona desaparecida que ya no se quejan de la atención, pero no basta la atención, es necesario pujarle y eso no se logrará hasta no tener mayores recursos humanos, puntualizó.

Buscan a familiar de Querétaro

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga la desaparición de una familia originaria de Querétaro que desapreció en Playa Salinas en el municipio de Alvarado, así lo afirmó el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

Entrevistado en el Congreso del Estado, reconoció que es verdad la versión que circuló en medios nacionales donde parientes de esa familia dieron a conocer que están en calidad de desaparecidos tras haber arribado al territorio veracruzano para pasar unos días de descanso.

Cuestionado sobre el caso precisó: “estamos trabajando, a las tres y treinta de la tarde (de este lunes) tengo una reunión con algunos elementos de la policía ministerial para ver cuáles, qué resultados tenemos, al momento estamos trabajando”.

-¿Qué líneas de investigación están abiertas?

-La verdad nada más, el qué paso ahí, es lo que estamos checando. Pero sí es verdad que la familia está en estatus de desaparecida, estamos con todos los kilos del mundo echándole ganas para darle una solución a la sociedad positiva.

Finalmente afirmó que todos los protocolos que se deben cumplir en este tipo de casos “están cubiertos” con las instancias correspondientes.

Y es que este lunes se dio a conocer mediante un noticiero radiofónico la desaparición de una familia queretana que había llegado a una de sus propiedades en Alvarado.

En Santa Fe

Van 78 fosas clandestinas

• El fiscal dijo que apenas son 10 las que se están trabajando pericialmente

Carlos Hernández.– Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General del Estado, explicó que se investiga la inhumación ilegal de cuerpos en el panteón Palo Verde, “a quien haya que castigar, se va a castigar”.

En entrevista posterior a la guardia de honor en el marco del 206 aniversario de la Independencia de México, Bravo Contreras afirmó que en Colinas de Santa Fe aumentó a 78 el número de fosas clandestinas, de las cuales, diez se están trabajando de manera pericial.

Explicó que el motivo de la comparecencia que solicitó ante el Congreso del Estado, es para aclarar los temas del panteón Palo Verde y las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz, “Y todo lo que tenga que ver con el tema”, dijo.

“Lo que quiero es que se sepa, muchas veces el discurso es diferente y distante a la realidad, ahí voy estar para aclarar cualquier situación y desde luego para enfrentar cualquier imputación”, señaló.

En cuanto a las versiones de los colectivos sobre los cuerpos de más que no están registrados ante la Fiscalía General del Estado, el fiscal expresó que todo se deriva de la búsqueda del cuerpo de Gema Mávil.

“En una segunda búsqueda se hallaron más cuerpos de los que según la investigación había ahí”, afirmó.

En ese sentido, confirmó que no es un caso atribuible a la investigación ministerial, “en el expediente hay un croquis y datos donde te dice que en tal lugar está un cuerpo”.

Es decir, una movilización de cuerpos sin autorización. “Eso es lo que ahora estamos investigado, sin subrayar, la prioridad es encontrar a Gemita Mávil”, dijo.

El fiscal negó que exista una inhumación masiva de cuerpos en el panteón Palo Verde, “eso es totalmente falso, aquí hubo movilización de cuerpos sin la autorización después de que fueron ministerialmente inhumados”, insistió.

Precisó que es un caso que se está investigando y se procederá con todo el rigor de la ley.

El fiscal del estado mencionó que realizaron una mesa de trabajo con los colectivos de familiares en busca de desaparecidos, “son 78 puntos positivos con hallazgos y diez fosas trabajadas pericialmente”.

Sin embargo, familiares de desaparecidos han solicitado que se revisen los panteones municipales.

Al respecto, Luis Ángel Bravo Contreras informó que se hará todo lo posible, “si hay algo que regularmente nunca se dice es negarse a las demandas de búsqueda de personas desaparecidas”.

Al ser cuestionado si la Policía Ministerial fue la que haya colocado los cuerpos en el Panteón Palo Verde, respondió: “Yo no rechazo nunca nada, yo investigo y a quien haya que castigar se va a castigar”, sentenció.