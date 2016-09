Peña es un pobre muchacho

• Nunca ha tenido la altura para ser presidente

Hilda Hermida Delgado.- El actor mexicano Damián Alcázar, expresó que Enrique Peña Nieto nunca ha estado a la altura para ser presidente de la República, lo demostró durante la visita de Donald Trump a México, donde no defendió a sus gobernados.

El protagonista de películas como “El infierno” estuvo de visita en la capital veracruzana y expresó que fue de “idiotas” haber invitado al candidato a la presidencia de Estados Unidos, al ser un personaje que ha insultado y despreciado a los latinos.

“Lo maltratan porque le asesoran pésimamente, yo creo que fue una decisión muy idiota eso de traer al señor Trump, por lo menos debió haberle dicho ‘por qué está usted diciendo eso de los mexicanos'”, expresó e insistió que Enrique Peña Nieto debió señalar la inconformidad que existe entre la ciudadanía por los señalamientos del republicano.

De esa forma, Alcázar expresó que EPN no conoce la dignidad, pues se mantuvo al margen de los consejos de su equipo y no sacó el carácter que un gobernante debe tener para defender a su pueblo.

“Es extrañísimo, pobre muchacho el señor presidente, realmente no tuvo jamás la altura para ser mandatario. Ese señor, yo no sé por qué a alguien se le ocurrió, parece que fue al de Hacienda, al que era de Hacienda, me parece que es tan torpe, es de bobos”.