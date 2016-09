Aumentan los casos de dengue, zika y chikungunya

• En la localidad no se cuenta con médicos para atender dichos males: Agente municipal

Imelda Camacho Papantla, Ver.- Aumentan considerablemente casos de dengue, zika y chikungunya, habitantes de la comunidad de La Guásima tienen que trasladarse a la cabecera municipal para recibir atención médica, ya que en la localidad no se cuenta con personal médico para atender dichos males.

El agente municipal, Eusebio Tejeda, dio a conocer que en esta localidad no cuentan con una clínica de salud, por lo que son atendidos en la localidad de Cruz Verde. Pero ante la propagación de estas enfermedades, los médicos no son suficientes, además no hay medicamentos para contrarrestar este tipo de enfermedades.

Refirió que a pesar de realizar todas las medidas de prevención para evitar los criaderos, no dan resultado, pues son decenas de pobladores los que se encuentran infectados de alguna de estas tres enfermedades y se siguen expandiendo rápidamente.

El entrevistado menciona que los pobladores que presentan los síntomas de dolores de cabeza, dolores musculares y fiebre, son canalizados a la cabecera municipal a fin de practicarse los estudios correspondientes, para determinar cómo andan de plaquetas.

El traslado representa un gasto para los habitantes de este lugar, por lo que solicitan a las autoridades que se realicen acciones a fin de contrarrestar estos virus que mantienen en jaque a los pobladores.