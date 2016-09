El Almanaque de La Política

• Esmeralda Zárate Macías

De Cabezazo

Cambios, allá y aquí

Muchas especulaciones se desataron en torno a la renuncia de quien fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray el miércoles 7. Algunos dicen que se debió a la reciente visita del candidato republicano Donald Trump a México, ésta versión ha sido la más vigente y la que resonó en todo el país, e incluso el que aspira a ser el presidente de los EU también se adjudicó el movimiento; en ese sentido el semanario británico The Economist señaló que la salida de Luis Videgaray era un “chivo expiatorio” al asumir la culpa de la visita de Trump, y también porque la deuda del sector público ha aumentado más de 10% del PIB desde el 2012.

Aunque lejos de todo lo anterior hay quienes dicen que la única realidad es que Videgaray iría por una gubernatura, y que, tanto Peña como él entendieron y asimilaron que ya no es viable el buscar la candidatura a la presidencia.

Y, contrario a lo que se cree, que el exfuncionario federal estaba siendo reprendido por no cumplir con su trabajo al frente de la SHCP, el miércoles, el día en que se oficializó el movimiento, su expresión parecía más bien de alguien que se sabía cercano al presidente de la República, quien estaba siendo “rescatado” y resguardado por el jefe, su cara expresaba la tranquilidad y la certeza de alguien que está camino a construir y conseguir “algo más grande”, y cómo no estar así, si el mensaje de despedida de Enrique Peña Nieto hacia Videgaray eran puras flores, le agradeció su labor y entrega en el cargo, al igual que reconoció que con él al frente de Hacienda se logró la reforma Hacendaria con lo cual se ha fortalecido las finanzas públicas por el incremento de la recaudación de ingresos tributarios, en esto puso principal énfasis el Ejecutivo, pues no hay que olvidar que este gobierno busca justamente depender cada vez menos del petróleo.

A pesar de que no hay una explicación oficial, era de esperarse las renuncias en cascada que se dieron, al menos de tres de sus cercanos colaboradores, entre ellos el veracruzano Fernando Aportela, quien fungía como subsecretario de Hacienda.

Estos movimientos han hecho eco de forma inmediata en la entidad veracruzana, justamente el domingo por la mañana los delegados federales en conferencia de prensa, la cual fue encabezada por Ángel Isaac Ochoa Pérez, Delegado de la SEGOB y Coordinador de los Delegados Federales en la Entidad, para negar que vayan a existir movimientos en los próximos días en las delegaciones como consecuencia de los cambios que se dieron a nivel federal.

Ochoa Pérez estuvo acompañado por el delegado de la SAGARPA, Octavio Legarreta Guerrero; SEDATU, Pedro Yunes Choperena; SEP, Erick Porres Blesa; SEMARNAT, José Antonio González Azuara; IMSS zona norte, Antonio Benítez Lucho; CONAGUA, Marco Antonio Parra Cota; SCT, William Knight Bonifacio; ISSSTE, Renato Alarcón Guevara; el encargado de Economía, Joaquín Galindo Toss y Profeco, Elízabeth Morales.

Así como ha iniciado el rumor de los supuestos movimientos en las delegaciones federales, también se ha dejado entrever que esto tendrá consecuencia en las aspiraciones a la gubernatura de los Yunes, Héctor y Pepe Yunes Zorrilla, pues al menos a este último se le conoce la estrecha relación que mantiene con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Se dice que el bueno, hasta el momento, pues goza de aceptación y mucha mejor aceptación entre los mexicanos y el propio priísmo es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de mantenerse así hasta conseguir la candidatura a la presidencia de la República, éste se inclinaría por Héctor Yunes para la candidatura a la gubernatura de Veracruz.

La realidad es que, camino al 2018 primero hay que pasar por la renovación de las alcaldías, elección que ya está a la vuelta de la esquina y que de algún modo, incidirá en preparar el terreno para la elección presidencial.

Y así como hubo movimientos a nivel nacional a nivel local, en Xalapa, el alcalde capitalino, Américo Zúñiga Martínez anunció que también habrá cambios, nombramientos en el ayuntamiento antes de que concluya el mes patrio.

Siendo fiel a su dinámica de trabajo intenso, dijo que para mantener el ritmo que requiere la chamba que realizan los funcionarios del municipio xalapeño son necesarios los cambios en áreas importantes para mejorar la coordinación de su gobierno.

La Punta de la Madeja

Los operadores

A menos de 2 meses de que entre en funciones la sexagésima cuarta Legislatura el único nombre claro y que se ha dado a ventilar públicamente de quien será el coordinador de la bancada panista es el de Sergio Hernández Hernández, de 30 años de edad, quien ha dejado en claro que no es necesario tener un título profesional para conseguir, en primer lugar, una diputación y en segundo, lograr ser el coordinador de los panistas en el Congreso.

Aunque nos siguen manteniendo en ascuas con el distrito de Cosoleacaque, se ha especulado que quien conseguiría tener dicho cargo por parte de Morena sería Amado Cruz Malpica, quien es el diputado electo por el distrito de Coatzacoalcos, pero de ahí en fuera de ningún otro partido se sabe quién se perfila para coordinar a su bancada, a estas alturas al menos el PRI ya debería de tener decidido y puesto el ojo en alguien, pero no es el caso, pues se ha dicho que este nombramiento dependerá de los cambios que se realicen de aquí hasta que inicie oficialmente el proceso electoral.

Lo que sí, es que la Legislatura que está por entrar se tornará interesante por una razón, hay variedad de partidos, ninguno tiene una mayoría descomunal, hay jóvenes y necesariamente habrá negociación. Los panistas tendrán que entrarle al debate, buscar alianzas no sólo con su conocido compañero de fórmula electoral el PRD, tendrán que convencer y hacer equipo con Morena, PVEM, Panal, aunque este último cuente poco, pero en el pleno un voto hace la diferencia.

Lo que viene

Este lunes 12 de septiembre a las 10am, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Veracruzano de la Cultura realizarán rueda de prensa en las instalaciones del IVEC para anunciar la Primera Expo Veracruz, Vive la Riqueza Indígena, la cual se realizará del 14 al 17 de septiembre.

Desde la red

La noticia más leída en el portal de noticias www.lapolitica.mx fue el hallazgo del cadáver del joven Yahel de Jesús Martínez Aguilar, quien llevaba ya 10 días desaparecido y fue encontrado en la sierra del municipio de Xico.

Tenía tan sólo 19 años de edad y era hijo del conocido mesero Fernando Martínez, quien en las elecciones pasadas aspiró a una candidatura independiente para la diputación local de Xalapa.

Su padre había reportado días antes que su hijo estaba desaparecido desde el 27 de agosto, luego de haber salido, supuestamente a hacer ejercicio.

Aunque la versión que dan los lugareños de Coatitilán, lugar donde se realizó el hallazgo, aseguran que muchos jóvenes suben a la sierra en busca de hongos, y también aseguraron haber visto subir al joven con un grupo de jóvenes a quienes supuestamente conoció a través de la red social de Facebook.

En cualquier caso la Fiscalía tiene chamba por hacer, en primera, investigar las causas que dieron muerte al joven xalapeño y en segundo, averiguar si es real que existe un grupo de jóvenes quienes ofrecen llevar hasta la sierra de Xico para conseguir estos hongos, aunque esto pudiera no ser un delito, dar un tour para conseguir hongos, habrá que ver qué tanto tuvieron que ver en la muerte del joven Yahel, pues hasta donde se sabe el joven murió por una fractura craneoencefálica.

