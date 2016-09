No se ha condicionado la entrega de libros

• Los padres de familia sólo se organizan para apoyar las necesidades de las escuelas: Supervisora

Imelda Camacho, Papantla, Ver.- No se tiene ningún caso de condicionamiento de libros en las 34 escuelas pertenecientes a la supervisión de la zona escolar 08 en Papantla.

Lo anterior fue dado a conocer por Pilar García Cuallo, supervisora, quien recalcó que en caso de que algún niño no los tenga es debido al aumento de la matrícula en las escuelas, pero que en breve se resolverá esa situación.

Asimismo, la funcionaria aseguró que están al pendiente de que los directores de las escuelas cumplan con la norma de trabajo “en este punto somos muy claros en lo que pueden y en lo que no deben hacer los directivos y maestros, y sobre todo que no se deben involucrar en el manejo de recursos”.

Recalcó que las cuotas en las escuelas son establecidas por la asociación de padres de familia y no por los directores ni los maestros.

Explicó que estas cuotas se establecen entre la asociación de padres de familia y los padres de la comunidad estudiantil mediante una asamblea, y que las aportaciones se realizan para la compra de material que se necesita en las escuelas como el cloro y el jabón, trapeadores, escobas y otras cosas que se utilizan como papel de baño, pintura o material para la rehabilitación de la escuela.

“Ese apoyo es porque las escuelas no cuentan con el apoyo del Gobierno para la compra de jabón y cloro ni nada y esto es necesario para darle mantenimiento a los salones a las aulas y también para rehabilitarla”.

La supervisora dijo que las asociaciones de padres de familia brindan un informe ante la supervisión y a los padres de familia el corte de caja para que sepan en qué se gastó cada peso que se obtuvo de los ingresos.

Cada inicio de ciclo escolar la supervisora hace recomendaciones a los directores, y una de ellas es que no se involucren con el manejo de los recursos y que sean los padres de familia quienes lo hagan nombrando un presidente, un secretario, un tesorero y seis vocales de la asociación de padres de familia.

La supervisora dice que hay mala información por parte de los padres de familia, “aunque el padre no pague la cuota, el director y los maestros reciben a los niños porque no les pueden impedir que entre a recibir clases y siguen atendiéndose de la misma manera”.

En cuanto a las escuelas que caen en el exceso de las cuotas, hace un llamado a las asociaciones de padres de familia para que no abusen y que apliquen una cuota moderada y que a lo largo del ciclo escolar trabajen para generar los recursos que se necesiten en la escuela, aseguró que no se debe permitir a los padres que eleven las cuotas y que no caigan en el abuso.

Hace un llamado para que se denuncien las irregularidades o abusos en relación a las cuotas de las escuelas y que para ello se tienen que dirigir a las supervisiones escolares para que se analice la situación y se hable con los directivos de las escuelas y ver de qué manera se puede ver y platicar con los integrantes de la Asociación de Padres de Familia para que no se cobre tanto y no caigan en abusos.