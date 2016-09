Reincide hospital en desatención

• Una mujer tiene más de un mes en espera de ser operada

Imelda Camacho, Poza Rica, Ver.– Mujer de escasos recursos tiene un mes en espera para que sea intervenida quirúrgicamente en el Hospital Regional Poza Rica, sus familiares se encuentran desesperados y frustrados ante esta situación, exigen que la paciente sea atendida a la brevedad posible.

Sara García Reyes, de 45 años de edad, originaria de la comunidad el Águila de Tihuatlán, ingresó al nosocomio desde el pasado 15 de agosto del año en curso por un problema en la matriz; su cuñado, Juan Blancos Hernández, relató que a consecuencia de un fuerte sangrado fue trasladada al hospital y desde esa fecha aun no puede ser operada.

Explicó que su cuñada tiene miomas en la matriz y que tiene que ser intervenida para practicarle una histerectomía (retiro de la matriz), pues tiene sangrados abundantes que ponen en riesgo su vida.

Desde el 14 de agosto llevaron dos donadores de sangre que les pidieron para realizarle la cirugía, pero hasta la fecha, Sara García se encuentra hospitalizada y aun presenta sangrado según sus familiares.

“El problema es que nos traen dando vueltas y vueltas, no tenemos recurso económico y tenemos que pagar entre 60 y 100 pesos diarios por cada uno de los que estamos al pendiente de la salud de mi cuñada, y los doctores no dan fecha para su operación, ya estamos desesperados y ella también, casi tiene un mes aquí y no la operan”, recalcó Juan Blancos.