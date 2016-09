Deantes entraría al IVAI

• La terna donde él está sigue en espera y podría votarse: Marcela Aguilera

Hilda Hermida Delgado.- La diputada local, Marcela Aguilera Landeta, indicó que la elección del tercer consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se podría dar en el siguiente mes, sin modificaciones a la terna, donde se encuentra el exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos.

En entrevista, la legisladora indicó, pese a los señalamientos en contra del funcionario estatal, que nadie es culpable hasta que las autoridades de justicia confirme lo contrario.

En ese sentido, señaló que la propuesta ya está lista para ser votada, pero se requiere de una sesión extraordinaria para que pueda ser aprobada por la mayoría calificada del Congreso.

Pero reconoció que se ve difícil que la Comisión Permanente llame a una sesión extraordinaria para hacer la votación del nuevo comisionado del IVAI que tendría que tener 34 votos a favor.

Y además, defendió que el aspirante a ocupar este espacio sea Gabriel Deantes Ramos, a pesar de los señalamientos por corrupción, desvío de recursos y su filiación priísta.

“En Veracruz se trata de hacer linchamientos, aquí que no se tiene que proteger a nadie, la justicia tiene que llegar a cualquiera, pero no se le puede decir que es responsable si no hay una sentencia del Ministerio Público que diga que se robó tales o cuales millones”.

Finalmente, la diputada reconoció que existe una urgencia en materia de transparencia para el nombramiento del nuevo comisionado, situación que ha puesto sobre la mesa a las propias autoridades del IVAI.