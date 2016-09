Chocarán marchas

• Mañana van a coincidir, unos a favor del matrimonio igualitario y otros en contra

Marlene Carranza.- Integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), realizarán una marcha simultanea a la que organizan religiosos y el Frente Nacional de la Familia.

En entrevista, el representante de la diversidad sexual en la capital del estado, Leonardo Ruiz, se dijo preocupado por la manifestación del Frente Nacional de la Familia que se realizará el 10 de septiembre en diferentes municipios de la entidad y a nivel nacional.

Dicha movilización busca mostrarse en contra de cualquier matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer, además que rechazan que la familia se pueda conformar de otras formas que no sea con un padre y una madre, así como el derecho de los padres de familia por educar a sus menores y contra la iniciativas presentadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en relación a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTI.

Al respecto, aseveró que la marcha que la comunidad organice será pacifica pese a que indicó que con la movilización que realizará el Frente Nacional de la Familia se discrimina, fomenta una campaña de odio y además desinforman a la población.

“Vamos a estar a un lado de ellos, con nuestra manifestación tranquila, pacífica, demostrando también que somos ciudadanos y somos familias. Queremos guardar el respeto a este grupo, lo que menos queremos es llegar a una provocación”, puntualizó.

Indicó que aún no tienen prevista la ruta que seguirán, pues el Frente Nacional de la Familia partirá del Museo de Antropología de Xalapa, sin embargo prevén que en algún punto se encontrarán ambos grupos.

Abundó que es una campaña de odio contra la comunidad LGBTTTI, que inclusive ya han sido agredidos verbalmente y físicamente en la vía pública, tanto en el puerto de Veracruz como en la capital del estado, por mencionar municipios.

Dichas agresiones, mencionó, vienen por parte de religiosos que insisten que la iniciativa de matrimonio igualitario enviada al Congreso de la Unión por Peña Nieto, debe ser desechada.

“Ha habido como siempre gritos de: maricones, putos, que somos una aberración y esto es lo que está fomentando la marcha del 10 y el 24 de septiembre. Dicen que no, que no hay homofobia, que no hay discriminación pero sus imágenes en redes sociales demuestran todo lo contrario”, abundó.

Debido que su intención no es provocar a quienes se manifiesten en contra de la iniciativa enviada por el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, indicó que respetarán la movilización del Frente Nacional de la Familia, siempre y cuando haya reciprocidad.

“Este fomento que se está llevando por el grupo de familia, que va de la mano de la religión y de varias religiones, es que están fomentando la discriminación y el aumento de más crímenes de odio por homofobia y entre esto también hablamos de muertes”, señaló.

Por lo anterior, consideró que las autoridades, incluidas la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), deben cancelar la realización de esta marcha pues con la finalidad que más ciudadanos apoyen la movilización, aseveró que los religiosos distorsionan la realidad.

“Le estamos pidiendo al Ayuntamiento y a otras autoridades que paren esta marcha porque están fomentando la discriminación y sobretodo están dando pésima información a lo que presentó Peña Nieto, se están saliendo y están inventando diferentes cosas”, señaló.