Propuso PRD contralorías ciudadanas a MAYL

• Se vigilará que el gasto se ejerza con responsabilidad

Gisela Uscanga.- El presidente estatal del PRD en Veracruz, Rogelio Franco Castán, dijo que en el próximo gobierno existirán contralorías ciudadanas para que sean los vigilantes de que los recursos públicos serán bien aplicados, y no permitir más “agujeros” financieros en las finanzas públicas estatales, como así lo permitieron la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y el Congreso local actual.

Igualmente, aseveró que el tema de la seguridad será primordial para poder dar paz social y desarrollo económico a la entidad veracruzana.

En entrevista con el político, refirió que desde el inicio de la construcción de la alianza con el PAN, “se puso sobre la mesa el programa de gobierno. Se registró ante autoridades de gobierno que avalaron el PAN y el PRD y obviamente el gobernador electo Miguel A. Yunes Linares; además de los foros de consulta que se están efectuando en donde la gente está llevando sus propuestas”.

Dijo que los temas prioritarios de la siguiente gestión serán la fiscalización, el combate a la corrupción, por ello, aseveró que se conformarán contralorías ciudadanas en todos los niveles.

“La participación de la ciudadanía será muy importante. La Contraloría General, el Orfis, el propio Congreso del Estado en lugar de vigilar y fiscalizar la aplicación correcta de los recursos no lo hacen, y por ello esos dineros no están llegando a los programas y proyectos de gobierno, por eso hay un saqueo a las finanzas”.

“Lo más lamentable es que no hay de parte de éstas nadie inhabilitado y ni una sola denuncia. Por eso el compromiso del próximo gobierno; tiene la voluntad y la disposición de manejar correctamente los recursos y no tengamos el agujero financiero en Veracruz, y lo peor es que no se sabe de cuánto es”, externó.

Otro de los temas prioritarios, dijo, es atender la crisis de inseguridad que vive el Estado en varias regiones, al tiempo de comentar que es necesaria la intervención del Gobierno Federal.

“Al gobernador (Javier Duarte) le interesa más tomarse una foto con Peña Nieto que arreglar los problemas de la zona Sur y todo el Estado. No hay voluntad de solucionar las cosas y eso será un gran reto, el tema de la seguridad para el próximo gobierno. En Coatzacoalcos, Minatitlán, pero también en la región de Poza Rica, Córdoba, Veracruz hay inseguridad”, concluyó Franco Castán.