Crisis en el Jarocho Power

• Salvador Muñoz

Algunos le han dado por llamar “Conspiración”. Otros, “Complot”, “Golpe de Estado”, hasta “Traición”, más cuando son amigos del objetivo de este movimiento que se gesta al interior de la Fracción Parlamentaria veracruzana del PRI. Siendo más fríos y ajenos a la amistad, se podría calificar como “Necesario” y al menos así lo tachan quienes ven el trabajo (o más bien “no lo ven”) de Erick Lagos Hernández, como jefe de manada del “Jarocho Power” en San Lázaro.

De este movimiento que dicen que se percibe pero que es tan similar al trabajo de Erick Lagos (porque no se ve, es callado, silencioso) han señalado de “insubordinados” a Marycarmen Pinete, Noemí Guzmán y Marco Antonio Aguilar Yunes.

II

Una cosa es cierta, en los últimos meses (si no es en todo el lapso que lleva como tal), es evidente la ausencia de liderazgo de Erick Lagos Hernández que podría incurrir desde un “autismo político” a una “amnesia política”.

Erick Lagos parece que no tiene idea de lo que ocurre en Veracruz, o más bien dicho, en torno a quien fuera su Jefe inmediato; lo mismo le pasa con algunos de sus compañeros de bancada señalados, estigmatizados por sus acciones pero de las que parece, no quiere verse envuelto, salpicado o relacionado. Sólo así se podría entender el mutismo que guarda no sólo ante los embates contra el Gobernador Javier Duarte de Ochoa y Edgar Spinoso, Tarek Abdalá o Adolfo Mota…

Sin embargo, no obstante ese movimiento que se permea en torno a su falta de liderazgo en la bancada del “Jarocho Power”, hay algo que lo mantiene tranquilo: No cree que haya alguien que se anime a encabezar al grupo de diputados federales.

III

¿No hay? Bueno, experiencia legislativa le sobra a Marycarmen Pinete así como a Noemí Guzmán, por decir de bote-pronto. ¿Qué tal Oswaldo Cházaro Montalvo? Ahora que en un momento dado, podría estar otro con experiencia en estas lides como Adolfo Mota Hernández (a quien por cierto, la misma bancada propuso para dirigir la CNOP nacional, ¡pero no a instancias de Erick Lagos!); también está el mismo Alberto Silva Ramos, pero Chilly Willy respira tranquilo a sabiendas de que ya se comprometió a quedarse al lado de Javier Duarte de Ochoa, y por eso canta “Amor eterno”; el otro con roce fuerte en el altiplano es el Vicecoordinador de la bancada nacional del PRI, Jorge Carvallo Delfín, quien por cierto, tuvo voz de profeta con José Antonio Meade Kuribreña, cuando le pidió que dejara las aspiraciones presidenciales vía Sedesol y atendiera con sensibilidad a la población por el asunto de Liconsa, donde logró que se comprara leche a los productores veracruzanos. Ya saben ahora donde despacha Pepe Toño y ya saben quién llegó a Sedesol: Miranda Nava, quien junto con Carvallo, fueron parte activa de la campaña a Gobernador por el Estado de México, de Enrique Peña Nieto.

El asunto es que a Carvallo no le interesa la jefatura de la bancada.

IV

Si bien es cierto, ser cabeza de manada conlleva ciertas obligaciones, parece que en el caso de Lagos Hernández, éste se ha inclinado más por los privilegios que contrae el tener un gafete que lo ubica como tal pero que no ejerce como tal.

De ser buena la especie de que se está gestando la intención de darle un giro a la jefatura del Jarocho Power de San Lázaro, bien valdría la pena antes echar un ojo a cada uno de los legisladores que integran esta bancada que representa un alto porcentaje de distritos en Veracruz, y ver qué han hecho, ya no en materia de legislación, sino en gestoría, donde se ve realmente quién tiene saliva para tragar más pinole, porque al final, como nos lo ha demostrado “Chilly Willy” el membrete no te hace jefe ni líder, aunque de ese modo haya pasado por diputado, dirigente del PRI y hasta secretario de Gobierno, entre otros.

smcainito@gmail.com