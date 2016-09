Se defiende la Lady libros

• Aseguró que jamás le arrebató los libros a los niños

Juan Carlos Nevarez Rojas Santiago Tuxtla Ver.– Luego de todo lo que se ha dicho sobre la señora María del Carmen Cruz Hernández, “Lady Libros” rompe el silencio y en entrevista a varios medios de comunicación se defiende de las acusaciones y señala al profesor Conrado Morinchel como encargado de orquestar esta situación.

Este jueves 8 de septiembre en la escuela primaria Leona Vicario de la Localidad de Tlapacoyan, se aplicó una diligencia donde participaron las partes involucradas en el llamado caso “Lady Libros”. Se acusa a la presidenta del comité de padres de familia de esta institución María del Carmen Cruz, de arrebatar libros a niños que no pagan las cuotas de mantenimiento, situación que la hizo padecer un linchamiento mediático y en redes sociales. Por lo tanto la SEP mediante el departamento jurídico acudieron ante la PGR para interponer denuncia contra quien resulte responsable.

“Esta situación se da porque algunos padres de familias no han pagado sus cuotas que son voluntarias, jamás se les ha exigido, yo quiero que analicen bien esos videos en los que me han señalado a mí como mujer y me han exhibido sin darme réplica y me digan si en los videos ven que yo le quité o le arrebaté algún libro a un niño, eso no pasó y sin embargo me exhibieron, el maestro Conrado Morinchel me ha acosado sexualmente a lo cual di parte y también voy a poner una denuncia formal, porque no se vale que el haya grabado los videos y se los haya pasado a Eliseo Oliveros quien subió los videos a internet y que es hijo del señor Cirilo Oliveros, pastor de la comunidad, mi integridad como mujer me la pisotearon, yo ya había tenido un problema con el maestro Conrado porque una vez lo reporté por haberme grabado mis partes íntimas, a ver como ese video si no lo subió a las redes”, mencionó categórica la señalada.

Por otra parte el responsable de grabar los videos, el profesor Conrado Morinchel Baxin, está siendo señalado por sus compañeros de la zona 068 como una persona agresiva y arbitraria y que además no siguió el protocolo para resolver esta situación, pues en lugar de presentar el video a los superiores prefirió difundirlos en las redes en su afán de protagonismo y actuando con dolo. Al ser cuestionado por los medios de comunicación al momento de abandonar la institución sobre la situación, se limitó a decir que él ya había dado su declaración por escrito. Negó haber grabado, subido y difundido los videos a redes sociales, a pesar de que en entrevistas previas aceptó que los filmó.

En la reunión estuvieron presentes el Supervisor de la zona escolar 068, Gerardo Alejo Lira; la Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia a Nivel Estado Rita Guerra Nogueira; representantes de la PGR y CNDH (quienes tomaron declaraciones a padres de familia, maestros y alumnos que han señalado diversas situaciones en esta escuela), la señalada María del Carmen Cruz, el profesor acusado de grabar y difundir, Conrado Morinchel Baxin y un cuantioso número de maestros más que acudieron en apoyo de la directora de la Escuela Judith Mirón Beristain.

Las pesquisas y declaraciones continuarán para este nueve de septiembre, pues se siguen convocando a alumnos y padres de familia a emitir su juicio. Se espera dar solución a esta situación bochornosa lo antes posible.