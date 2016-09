Si hay un desfalco por qué no proceden

• Son de dudar las afirmaciones de que hay desvíos

Magnolia Reyes Utrera.- El diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo se dijo respetuoso de las declaraciones en contra de malos manejos de la administración estatal, pero dejó entrever que se “duda” de todas esas afirmaciones.

Entrevistado de forma posterior a la guardia de honor al monumento de Miguel Hidalgo, el legislador señaló que las autoridades del SAT deben contar con todas las pruebas necesarias para efectuar los señalamientos que mantienen en contra de la administración estatal.

Motivo por el cual señaló: “Entendí que se están solventando, dijo Aristóteles (Núñez) que son tiempos de solventar; manifestó el término revisando supuestas, y con el término supuesto no lo podemos afirmar de acuerdo al estado de derecho”.

– Pero la Sefiplan hizo retenciones que no pagó.

– Yo no lo puedo afirmar, si se comprueba o se llega a demostrar tendrá en un momento dado que actuarse, pero de momento nadie puede afirmar lo que no se está demostrando… Una cosa es que lo digan y otra cosa que lo demuestren.

– ¿Hubo desorden de recursos en esta administración?

– Quizá lo que no se ha comprobado es lo que debe comprobarse todavía. Yo no podría decir desorden hasta que terminen las auditorías… una vez que termine la auditoría será quien califique. Yo no dudo de lo que dice nadie pero lo que digo que todo mundo debe demostrar lo que dice.

Cabe recordar que la mañana de este miércoles, horas antes de presentar su renuncia al cargo, Aristóteles Núñez, quien fungía como titular del SAT realizó declaraciones para un medio de comunicación nacional sobre los malos manejos que han detectado en la administración estatal de Veracruz.