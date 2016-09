Sospechoso ataque de la Auditoría

• Parecería que es distractor por la metida de pata con Trump

Magnolia Reyes Utrera.- El diputado local Francisco Garrido Sánchez criticó “el ataque” que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mantiene hacia el gobierno de Veracruz por lo que señaló que debería dar a conocer la situación real que se tiene en el país.

En entrevista, el presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, se mostró molesto porque el responsable de la auditoría “salga todos los días en medios para hablar mal de Veracruz”.

Ante lo cual consideró incluso que se puede tratar de un distractor ante los ataques que recibió el Gobierno Federal por la visita del candidato Donald Trump al país.

“Debería de dar un informe completo en relación a la realidad que vive el país, en relación tanto al gobierno federal como al gobierno de los estados, eso no exonera a Veracruz de su mal manejo de los recursos”.

Asimismo, el legislador acusó que parte de los problemas que enfrenta el estado es la falta de capacidad de la Contraloría General del Estado para solventar las observaciones que deben realizarse en tiempo y forma.

“No ha habido la capacidad de resolver de quienes tienen la responsabilidad de solventar… yo me quedé en 18 mil, 17 mil millones de pesos que es lo que no se ha podido solventar. Es un tema muy lamentable que no tengamos funcionarios que tengan la capacidad de estar al frente de un asunto que tiene tres años que se viene ventilando, sino queremos que se hable mal de Veracruz deberíamos empezar por resolverlo desde la casa”.

Para concluir Garrido Sánchez precisó que debido a la carga mediática que se presentó por la visita del candidato estadounidense Donald Trump no se puede descartar que a ello obedezca el tema de malos manejos que ha manteniendo a la administración estatal en el ojo del huracán en los últimos días.

“El auditor no tiene necesidad de estar todos los días en medios de comunicación hablando mal de Veracruz, había demasiada carga mediática en relación a la visita de Donald Trump y necesitaban una noticia en la mañana que contuviera un poco esas situaciones”.