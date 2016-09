Nos corrigen porque trabajamos

• Eso sí, de que hacen las cosas, las hacen… solamente que mal

Magnolia Reyes Utrera.- Debido a que las leyes son “perfectibles no perfectas” la diputada local, Octavia Ortega, defendió el trabajo que la actual legislatura ha realizado.

En entrevista previa a participar en la guardia de honor al monumento de Miguel Hidalgo, afirmó que el poder legislativo ha trabajado en todo momento, por lo que consideró que cada “revés” que ha aplicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a temas aprobados por el Congreso es una muestra de que han estado trabajando.

En ese sentido la presidenta de la mesa directiva señaló “nosotros somos respetuosos de las instituciones, no nos da vergüenza porque hicimos nuestro trabajo conforme nosotros consideramos cada uno era lo correcto, no debemos sentir vergüenza de legislar para eso estamos, obviamente las leyes no son perfectas porque las hacen seres humanos, las leyes son perfectibles porque se engloban en el entorno que están”.

-A ningún Congreso le habían regresado tantas leyes.

-Es señal que estamos trabajando también, porque si no estuviéramos haciendo nada no nos dirían nada, nos hubiéramos podido quedar de brazos cruzados y no pasaría nada. Y aunque recibamos el mandato de la Suprema Corte de Justicia no importa porque estamos trabajando.

Si nos están echando atrás es porque estamos trabajando, puntualizó.