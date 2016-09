Videgaray y Duarte: Todo es posible

• Salvador Muñoz

Cuando a los noticiarios como “Despierta, con Loret de Mola”, modernas Salas de Juicios Orales –dixit Beto Gato–, les espanta que Hacienda tenga los ojos puestos encima del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, más que Veracruz sea un estado lleno de fosas clandestinas, de cadáveres sin nombre, de madres y padres deseando ponerles nombre, entonces sólo nos queda esperar lo inimaginable… le cuento porqué.

II

Aparece Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria, en “Despierta”, hablando de las famosas 31 empresas “fantasmas”. La idea obligada era pensar que si Hacienda exhibía de tal modo al Gobierno de Veracruz, todo implicaba que se estaba echando a andar la maquinaria para estrenar en breve la tan sonada y reputada Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, más cuando las autoridades hacendarias hablaban de más de 3 mil 300 millones de pesos calientitos, once dependencias del gobierno estatal involucradas y notarios públicos bajo sospecha, por decir lo menos…

Entonces, pasadas las 11 de la mañana, sale el Presidente Enrique Peña Nieto y le da las gracias a Luis Videgaray Caso, el chipocludo de Hacienda, y con él se van Aristóteles Núñez y Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario.

La pregunta inmediata es: ¿se va a seguir el caso al Gobierno de Veracruz o mejor dicho: el cuate de Pepe Yunes se encargará de poner orden a esas carpetas?

III

Bueno, pero ¿a qué obedece la salida de Videgaray del Gabinete?

Dos especulaciones:

a.- Por haber dado la idea de traer a Donald Trump… al menos, se la adjudicaron, tan al grado que se habló de la renuncia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas, quien se sintió ofendida y desplazada por tal acto… ya en el apellido se podría entender que “las gracias” a Videgaray sería por el peso que trae atrás la canciller.

b.- Curiosamente, este miércoles, inició el proceso electoral para elegir nuevo Gobernador para el Estado de México, y hay quienes le ven “tamaño” a Videgaray Caso para ser candidato a tal cargo.

En lo particular, si el PRI desea perder otra joya de su corona, no hay otro idóneo porque es seguro que sus contrincantes le adjudicarían no sólo la ofensa que significó la visita de Donald Trump a México, sino también los gasolinazos, el incremento a la luz, y todos los males que de cualquier caja de Pandora salgan.

Bueno, pero falta ver qué dicen los priistas…

IV

No me crean, pero dicen que hace poco, un poderoso conjunto de mexiquenses se reunió para hablar en torno a la elección para Gobernador por el Estado de México. Quien encabezó tal fue Arturo Montiel, quien siendo claro y preciso, dijo que para la candidatura del PRI había dos opciones: Carolina Monroy o Carlos Iriarte Mercado.

Por ahí, se dejó escuchar una voz: ¿Y Del Mazo?

–Se referían al diputado federal Alfredo del Mazo Maza, quien al igual que Carolina Monroy, es pariente del Presidente Enrique Peña Nieto, y en los últimos días, inició una fuerte campaña de promoción vía electrónica, parabuses y espectaculares–

La respuesta de Arturo Montiel fue más clara: “¡Que se vaya al Senado!”

Pero algo se dejó en claro en esa reunión encabezada por el de Atlacomulco: No van a ir con Videgaray.

Supongamos entonces que el PRI del Estado de México ya tiene resuelto en un alto porcentaje a su candidato, que eso no significa que así sea con la elección, porque ésa se está cociendo muy aparte.

V

En el Estado de México se está generando un movimiento que empezó a preocupar al PAN y al PRI… la posibilidad de que las izquierdas se unan. Aunque no queda en claro la posición del PRD que intenta asegurar su sobrevivencia al lado del PAN, en el PT y Movimiento Ciudadano se pretende generar una alianza con Morena, y una de las principales figuras que podrían apuntalar como candidato ciudadano es Alejandro Encinas.

Ya el PRI y PAN hacen cuentas y números y la sola remota posibilidad de que el Estado de México se convierta en el laboratorio de pruebas para el 2018, los hace temblar… El escenario es simple: Encinas como Gobernador del Estado de México es el derrumbe del PRI y de sus grupos de Poder, lo que podría abrir la puerta al Peje, no sólo a Los Pinos, sino también en otros estados que en dos años renuevan gubernaturas… como Veracruz.

VI

Por eso –a mí no me crea– dicen que la urgencia de Rocío Nahle y Cuitláhuac García Jiménez (la primera) por salir en espectaculares por todo Veracruz so pretexto de un informe de labores, y (el segundo) por decir que podría buscar ya no la candidatura por la alcaldía sino por la Gubernatura (otra vez), es por las posibilidades que se van abriendo y generando en el Estado de México con esa izquierda inquieta por las alianzas, que de darse y triunfar, haría que Morena en Veracruz tuviera un tercero en discordia por la gubernatura en 2018 y que podría estar mejor posicionado que Nahle, Cuitláhuac y en una de ésas, hasta cualquiera de los Yunes (PAN o PRI)… ¿estaríamos viendo el regreso de Dante Delgado Rannauro?

VII

Mientras tanto, mientras las piezas se acomodan, cada quien ve sus beneficios… los pepistas ven con agrado el arribo de Meade, quien por cierto, no está afiliado al PRI. Cuando digo “Pepistas”, es en toda la extensión de la palabra, porque los amigos de Yunes Zorrilla van también con todo este 2018 con el otro Pepe, Meade Kuribreña. Los yunistas (azules), ven con la salida de Videgaray, el fortalecimiento de Osorio Chong en la secretaría de Gobernación. Y Javier Duarte de Ochoa, mientras se reacomoda la gente en Hacienda, se da tiempo para respirar un momento y recapitular que en este México maravilloso, lo inimaginable es posible: “cae” uno de los hombres más poderosos de Enrique Peña Nieto, no así el Gobernador de Veracruz… pero como dice el Presidente: “al final, las decisiones se verán”.

smcainito@gmail.com