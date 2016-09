Investigará la PGR a Lady libros

• El supervisor escolar, Gerardo Alejo Lira pidió 7 pesos por paquete escolar a los alumnos: Maestros

Ricardo Bravo Martínez, Santiago Tuxtla Ver.- Gerardo Alejo Lira, supervisor de la zona escolar 068 de Santiago Tuxtla, manifestó que el caso de la llamada Lady libros ya está en manos de las autoridades correspondientes y serán ellas quienes resuelvan mediante investigación este bochornoso suceso.

“La investigación ya se encuentra en manos de la PGR en lo que respecta a la presidenta del comité de padres de familia, María del Carmen Cruz Hernández y serán ellos quienes den seguimiento al mismo y quienes resuelvan la situación, de igual manera será el departamento jurídico de la SEV quien dé seguimiento al caso en lo que respecta al accionar de la profesora Judith, directora del plantel educativo”, afirmó.

Por su parte, maestros de esta zona escolar mostraron su apoyo a la maestra Judith Mirón y mostraron su repudio hacia el profesor Conrado Morinchel Vázquez ya que dijeron no dio el seguimiento adecuado en esta situación pues debió denunciar como correspondía lo que grabó con su celular a su superior y no subirlo a redes sociales pues afirmaron, actuó con dolo y no con la intención de resolver este problema, pero si el de exhibir a la maestra y a la presidenta del comité de padres.

“La verdad que estamos molestos con el manejo que los medios le han dado al caso porque solamente han escuchado una parte que es la acusadora y no han dado derecho de defenderse a las señaladas, además queremos que sepan que la maestra Judith lleva una carrera ejemplar y que el maestro Conrado no debió subir los videos a las redes sociales ni pasárselos a ningún periodista, porque son videos que salieron de su celular, lo que debió hacer es venir con el supervisor y dar seguimiento al caso de esa manera, no solamente exponer las cosas a lo tonto porque fue a su conveniencia, el también incurrió en un delito por lo tanto pedimos que a él también se le investigue”, mencionaron profesoras de dicha zona escolar quienes colocaron pancartas a las afueras de la supervisión.

Son 39 las escuelas que dependen de esta supervisión mismas que están bajo la tutela de Gerardo Alejo Lira, quien manifestó no tener conocimiento de la cantidad total de libros que se entregaron en dicha zona, ya que al ser cuestionado sobre la llamada “cuota de recuperación” que se pide a los alumnos por el traslado de los libros y la cantidad total que se recaudó, sólo se limitó a decir que no tenía el dato preciso.

“No sé exactamente cuántos paquetes de libros se repartieron, en realidad es una cuota mínima que los llaman de recuperación pero realmente es una cuota de traslado de los libros, ya que se traen de la ciudad de San Andrés Tuxtla hasta la supervisión, de ahí se llevan a las escuelas, se paga traslado, se paga 20 o 25 personas que nos ayuden, se les invita la comida y el refresco, entonces esa pequeña cuota que fue de 7 pesos por paquete de libros pues ahí es donde se invierte… el dato preciso de la cantidad de paquetes no lo tengo pero digamos que poco más de 2 mil paquetes de libros”, afirmó.

Ante tal situación los maestros, padres de familia e involucrados en este bochornoso acto que ya se volvió viral a nivel nacional, sostendrán una reunión en la escuela primaria Leona Vicario de la localidad de Tlapacoyan, donde acudirán directamente autoridades de la SEV y CNDH para dar seguimiento al caso, los profesores aseguraron que exigirán cuentas al supervisor escolar para saber cuánto se gastó y en qué, de la cuota de recuperación de libros, ya que dijeron este es un problema añejo y es el que da pie a atropellos y malos entendidos como este.