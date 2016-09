Denuncian migrantes maltrato de policías

• Nos acosan, intimidan y asaltan, aseguran

Ricardo Bravo Martínez, San Andrés Tuxtla, Ver.- “La policía nos acosa e intimida”, fueron las palabras de un inmigrante hondureño quien dijo llamarse Luis, proveniente de la comuna de Olancho, una de las más pobres de aquel país centroamericano, y que por diversos motivos y circunstancias vino a dar a nuestro país y a quedar varado en la región de Los Tuxtlas en búsqueda del sueño americano.

“Salimos de Honduras ya tiene meses, llegamos a Coatzacoalcos y la verdad que ahí nos fue mal, nos asaltó la policía naval que les dicen, nos robaron todo lo que traíamos, de ahí como pudimos vinimos a dar a Catemaco y desde entonces andamos padeciendo, dormimos donde podemos, a veces en posadas, a veces en el malecón, comemos de lo que nos regalan pues, porque estamos mi mujer, yo y dos hijas, y pues nos las hemos visto duras, pero estamos juntando un dinero para irnos más arriba y poco a poco llegar a los Estados Unidos”, fueron las palabras del indocumentado.

El migrante aseguró que llevan meses en la zona de Los Tuxtlas donde han vivido de la caridad y de los trabajos eventuales de su mujer y de trabajar en las calles por parte de él, sin embargo aseguró que prefiere viajar hasta el municipio de Santiago Tuxtla, ya que en San Andrés ha recibido malos tratos y acoso por parte de los policías.

“No allá en San Andrés ya no me pongo porque los policías se han portado groseros con nosotros, antes me ponía a hacer malabares ahí por la ESBIO, pero llegaban los policías a quitarme, también cuando andaba por la calle me andaban acosando y pues la verdad mejor para evitar problemas, mejor me quedo en Catemaco o me vengo aquí a Santiago. La verdad que uno no anda haciendo nada malo, uno anda haciendo su trabajo, ganándose el pan, ganando una moneda para poder seguir, pero son pocas las personas que te ayudan y más si los policías todavía te acosan, pues así no se puede”, denunció.