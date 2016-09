No me asustan los retenes

• Conozco cómo se maneja ese tipo de situaciones, asegura

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- Luego de confirmar que la noche del lunes fue detenido en un retén de la Fuerza Civil a la salida de Xalapa, tras haber asistido al informe de la rectora de laUniversidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara; el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que se trata de un acto de intimidación por parte del gobierno de Javier Duarte.

Sin embargo, dejó claro que al igual que su hijo, Fernando Yunes Márquez, quien también fue detenido en un retén durante las elecciones pasadas, no son hombres que se asustan fácilmente.

Acusó que su detención fue premeditada pues desde que salía del evento, notó que patrullas e informantes estatales lo seguían.

“Es una tontería. Yo soy una persona que ha trabajado en las áreas de seguridad pública del estado y federal. Desde que salí de Veracruz vi que había patrullas a determinada distancia checando lo que hago”.

Criticó que haya sido un importante despliegue de efectivos los que participaron en su detención.

“Lo grave en esto es que 50 elementos, patrullas blindadas, etcétera de la Policía estén dedicados no a perseguir delincuentes sino a perseguir ciudadanos”.

Dijo no entender el objetivo, sin embargo hizo ver que esos efectivos deberían estar investigando a delincuentes que se dedican al secuestro, extorsión y desaparición de personas en la entidad en lugar de detener a su comitiva.

Por otra parte, negó que Ivan Gidi Blanchet sea su secretario particular como acusó el gobernador, Javier Duarte en su cuenta de Twitter.

Reconoció que tiene una amistad con el empresario y que colaboró con él, pero hace más de 20 años, y por ahora no tiene ninguna relación laboral con él.

“De repente me suena que mi secretario particular es Iván Gidi. Lo conozco, trabajó conmigo hace 24 años, como un año, después volvió a trabajar conmigo, le tengo un gran cariño a su papá, al ex Rector Emilio Gidi Villareal, que fue uno de los impulsores de la autonomía de la Universidad”.

Afirmó que en el momento en que tenga un secretario particular lo dará a conocer a los medios de comunicación.