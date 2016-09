Pérdida de clases sin solución

• Vuelven a protestar familiares y alumnos de la primaria Revolución

• La SEV responde con su cantaleta de siempre: “que enviará profes”

Gisela Uscanga.- Para demandar el nombramiento de profesores titulares para tres grupos, padres de familia de la Escuela Primaria Centro Escolar Revolución bloquearon la calle Revolución, a la altura de la iglesia de El Calvario, y manifestaron que realizarán esa acción nuevamente en caso de que no se nombre a los profesores mencionados.

Los paterfamilias iniciaron el bloqueo una vez que sus hijos habían ingresado a la escuela para sus actividades cotidianas. Recordaron que el miércoles 24 de agosto cerraron la escuela bajo la misma exigencia y que en esa ocasión las autoridades educativas se comprometieron a otorgar los nombramientos a los profesores que hacían falta en la escuela.

Indicaron que se les dijo que los profesores titulares serían nombrados a la brevedad para que antes de que finalizara agosto ya estuvieran trabajando con sus hijos para impedir retrasos en el aprovechamiento académico.

En el bloqueo de la calle Revolución, los padres de familia en conjunto refirieron que al inicio del ciclo escolar se sorprendieron mucho de que sus hijos permanecieran en sus salones de clases sin que llegara un profesor para quedarse a cargo de ellos.

Externaron su preocupación porque el ciclo escolar está avanzando y los niños de tres grupos, que suman aproximadamente 80 alumnos, se están retrasando en su avance académico.

Indicaron que las autoridades educativas del estado argumentan en sus discursos que en Veracruz se ofrece educación de calidad, en tanto que esas palabras no se ven reflejadas en acciones.

Como en la ocasión anterior, los padres de familia manifestaron que no buscan enfrentarse con las autoridades educativas, sino colaborar con ellas trabajando en conjunto por la educación de los niños y jóvenes, pero que ello no se puede lograr sin que haya un profesor titular en cada uno de los tres salones que no lo tienen.

Responde SEV con la cantaleta de siempre

• Que 3 profes llegarán al Centro Escolar Revolución esta misma semana: Gaudencio Hernández

Gisela Uscanga.- Este mismo martes la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) enviará tres profesores para cubrir los espacios vacantes en el “Centro Escolar Revolución”, para evitar que los niños sigan perdiendo clases y los padres de familia vuelvan a manifestarse en las calles bloqueando la circulación en el centro de la ciudad de Xalapa, informó el subsecretario de Educación Básica, Gaudencio Hernández González.

En entrevista con el funcionario estatal, externó que se entabló diálogo con los padres de familia que se inconformaron, y se acordó como un primer paso de solución la incorporación de tres profesores de nuevo ingreso para atender los grupos.

“Resolvimos el asunto de tres docentes, pero por cuestiones administrativas se tienen estos problemas. Quiero dejar en claro que no es una justificación, pues los niños tienen derecho a recibir una educación. Pero es que el tema administrativo-laboral conlleva a respetar derechos y prestaciones, tanto para los que se van como para los que llegan. Entendemos que los papás se manifiesten, están en su derecho”, comentó.

Al respecto agregó que incluso se mostró a los padres de familia la documentación que constata la orden de presentación de los tres docentes que arribarán este martes el centro educativo.

Misma situación administrativa es para el caso del nuevo director del plantel “Revolución”, se deben cumplir con ciertos trámites, pero aseveró se dará seguimiento para una pronta solución.

“Lo del director quedará resuelto en los próximos días, lo inmediato era resolver el asunto de la falta de profesores frente a grupo y esto ya se hizo, no podemos permitir mayores atrasos en el aprovechamientos de los estudiantes.

Asimismo en la escuela primaria “José Lobato Ochoa”, de la ciudad de Córdoba, en donde también padres de familia se manifestaron este lunes para exigir profesores para sexto año, ha sido acordado enviar al docente.

“Tuvimos acercamientos, esta tarde (del lunes) vamos a liberar la orden correspondiente que se hará llegar al supervisor de zona para que se informe a los padres de familia y este martes esté regularizado ese asunto”, concluyó Hernández González.