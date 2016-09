CMAS cobra por un servicio que no presta

• Después de cortar el suministro de agua por falta de pago, sigue acumulando cargos al usuario: Valentín Flores

Francisco Guevara Méndez.- La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa tiene una forma mañosa de cobrar a los deudores, ya que corta el servicio pero sigue acumulando la renta, lo que provoca que incremente la deuda, señaló el regidor noveno del ayuntamiento de Xalapa, Valentín Flores Aguayo.

Opinó que CMAS debería cambiar la forma del cobro del servicio como lo hace la Comisión Federal de Electricidad, que una vez que corta el servicio ya no acumula la renta, ni incrementa la deuda.

“Lo que vemos es que si un usuario debe cuatrocientos pesos, CMAS le corta el servicio, pero sigue acumulando la renta en los recibos. Esto es lamentable porque CMAS sigue cobrando la renta por un servicio que no está dando. Al final el usuario terminará pagando más de lo que inicialmente debía y sin usar el agua”.

El regidor consideró correcto que si CMAS corta el servicio, ya no debe acumular la renta en los recibos, “porque debemos tomar en cuenta que si la persona no usa ni una sola gota de agua, no debería pagar la renta”.

Dijo que esta forma de cobro es un tanto excesiva por parte de la Comisión, por lo que mandará un oficio al Director de CMAS y al Presidente Municipal para que cambien la forma de cobro.

“Le haremos el llamado porque considero correcto que si ya cortaron el servicio, entonces ya no deben cobrar la renta. Lo correcto sería que cuando el usuario acuda a liquidar, sólo pague una pequeña cuota por reconexión y la deuda que tenía hasta el momento en el que le cortaron el servicio”.

Flores Aguayo dijo que a su Regiduría han llegado varias quejas por este tipo de cobros, los cuales canalizará a la Dirección de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento.

“Haremos la propuesta de que cambien esta forma de cobro porque tenemos muchos casos. Todas las quejas las mandaremos a CMAS y más adelante daré a conocer la respuesta que me den sobre el oficio que mandaremos”, concluyó.