Sefiplan se queda con dinero de sindicato

• Acusa el Sitev de que no ha depositado 70 mdp por concepto de cuotas

Hilda Hermida Delgado.- El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (Sitev), Alberto Yépez Alfonso, informó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) adeuda 70 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales y descuentos vía nómina a más de 4 mil trabajadores integrantes de la organización.

En este sentido, comentó que esta situación pone en números rojos el fondo de apoyo a los sindicalizados, donde se les otorgan créditos personales, adquisición de equipos y ayuda con papelería; desde hace tres meses no han podido ayudar a sus agremiados.

Yépez Alfonso refirió que ya se giraron oficios a las autoridades de Sefiplan para que se reconozca la deuda y se dé una fecha de pago.

“Lo que nos dice Finanzas es que no tienen dinero, que no hay dinero, hemos buscado la mejor manera de llegar a un acuerdo con ellos, sabemos que no nos van a poder depositar todo de momento, pero que nos vayan depositando poco a poco, que cada quincena nos depositen lo que les descuentan a nuestros socios para que la deuda empiece a bajar, pero no lo hacen”.

Yépez Alonso reiteró que si bien el adeudo provenía desde la administración de Fidel Herrera Beltrán, éste se pagó pero al no hacer las aportaciones quincenales la deuda va creciendo, por lo que ya son más de dos años con adeudos.

“De hecho nosotros ya hicimos los oficios pertinentes para que quede registrado que nos adeudan, se entregaron los oficios a los diferentes organismos gubernamentales para que sea reconocida nuestra deuda. No es una deuda de dinero que nos regale el gobierno del estado, es una deuda que se debe de un descuento que se hace al socio, por lo tanto es una deuda que le pertenece a cada uno de los socios”.

Finalmente, consideró que será difícil que el actual Gobierno liquide los pendientes, por lo que tendrá que ser la administración entrante la que se encargue de ese compromiso que afecta a por lo menos cuatro mil agremiados.