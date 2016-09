Condenan la educación al retraso

• La SEV tiene un subejercicio de 460 mdp de Escuelas al Cien: Núñez Landa

Gisela Uscanga.- El presidente de Asociación de Constructores del Estado de Veracruz A.C. (Acevac), Rafael Núñez Landa, advirtió que se corre el riesgo de que haya un subejercicio de recursos de más de 460 millones de pesos del programa federal Escuelas al Cien, debido a la lentitud de los trámites para aterrizar los mismos en Espacios Educativos.

Situación que lamentó, toda vez que Espacios Educativos es la única dependencia del gobierno estatal que cuenta con recursos para la realización de obras escolares en todo el Estado a pocos días de concluir su mandato.

En entrevista con el constructor, puntualizó que existen tres programas escolares de la federación que aportan recursos, que son: Escuela Digna, Escuela de Excelencia y Escuelas al Cien, pero es este último, el “programa estrella” de la federación.

Explicó que para el caso de Escuelas al Cien programa 2015, apenas los recursos se están contratando para 2016, “pero es la fecha que apenas están terminando de salir los anticipos del ejercicio próximo pasado y para este 2016, las escuelas que están consideradas en este programa (Escuelas al Cien) fueron contratadas por los meses de marzo y abril, también apenas están empezando a salir los anticipos”.

Aseveró que lo anterior conlleva un retraso en la aplicación de los recursos del ejercicio 2015-2016, por ello destacó, las escuelas no han podido ser terminadas precisamente porque los recursos apenas están bajando para su aplicación.

“Escuelas al Cien es un programa bueno, pero ha sido lento por la tramitología, ha sido muy lento en Espacios Educativos y en la misma delegación en Veracruz del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed).

“Se tenían que haber ya aplicado 925 millones de pesos este 2016, al parecer únicamente se han aplicado como el 50 por ciento, es decir 462.5 millones de pesos y sigue pendiente el otro 50% de este recurso”, explicó.

Al tiempo de advertir que de no movilizar los otros 462.5 mdp “se puede caer en un subejercicio en Espacios Educativos, pues básicamente es la única dependencia de Veracruz que tiene recursos y no los aplicamos, sería un desperdicio no hacerlo, porque con esto hay trabajo para empresas locales, recursos para escuelas en todo el Estado”.

Insistió en que las cosas van lentas, “desconocemos el por qué. Por si fuera poco, hay una total falta de supervisión. Tanto Espacios Educativos como la delegación de Inifed no cuentan con personal suficiente para supervisar tantas acciones que están implementadas. Esto abona al retraso.

“Tenemos poca presencia de los supervisores en las escuelas, van una o dos veces en la ejecución de los trabajos y eso nos atrasa porque ellos tienen que ser preventivos y no correctivos. Por eso tienen que ir a supervisar para evitar vicios que puedan subsanarse”, dijo.

Agregó por último Núñez Landa, que aún falta la contratación de una supervisión externa contratada al 2 por ciento del monto de la inversión por parte de Espacios Educativos.

“Esperamos que con el cambio de delegado del Inifed, la nueva delegada le ponga interés y todo su tiempo, para que Espacios Educativos cumpla en tiempo y forma con la aplicación de los recursos y se desatoren ese mundo de contratos”, concluyó el presidente de Acevac.