Octavia no puede sola

• Dice que para ordenar una publicación en la Gaceta requiere del acuerdo y voto del pleno

José Pastor.- El Congreso del Estado tendría que someter a votación si ordena la publicación de la reforma al artículo 33 que rige la integración del Plan Veracruzano de Desarrollo, advirtió la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, Octavia Ortega Arteaga.

En entrevista, rechazó que ella esté obligada a mandar publicar en la Gaceta Oficial del Estado el decreto que reforma el artículo 33 de la Constitución Política del Estado relativo al Plan Veracruzano de Desarrollo.

Aun cuando como presidenta de la Mesa Directiva es la representante legal del Congreso del Estado, aclaró que ella no puede decidir la publicación o no del decreto, ya que para ello tendría que haber un Acuerdo, a través de una votación del pleno legislativo.

Ortega Arteaga señaló que dicho acuerdo sería para que las legisladoras y legisladores determinen si es ejercida o no la facultad que tiene el Congreso del Estado para publicar el decreto.

La legisladora priísta advirtió que cumple su responsabilidad como legisladora y presidenta de la Mesa Directiva, pero debe acatar lo que establece la propia Constitución en su artículo 36.

En este sentido, aclaró que la ley señala que una vez cumplidos el plazo y las formalidades del proceso legislativo, el Congreso podrá mandar publicarla directamente en la Gaceta Oficial del Estado.

“Esto implica que el Congreso y no la presidenta de la Mesa Directiva tiene la facultad, pero no obligación, de publicar el decreto, por lo que puede o no hacerlo”, subrayó.

La presidenta del Congreso aclaró que para que se tomara la decisión de mandar a publicar el decreto 33 se requiere que haya un punto de acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados, por lo que, mientras esta condición no se dé no hay responsabilidad alguna.