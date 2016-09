Pura “grilla” del TEV vs Iglesia

• Ni siquiera nos han notificado, no tienen elementos para acusarnos de proselitismo electoral

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- La Diócesis de Veracruz no ha sido notificada de sanción alguna por su presunta intervención en el pasado proceso electoral del 5 de junio.

Cabe señalar que en días pasados, los magistrados del Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEEV)resolvieron que la Iglesia Católica violó el artículo 130 constitucional sobre la división Iglesia-Estado.

El obispo, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, aseguró que en ningún momento se hizo campaña a favor o en contra de algún candidato o partido político en especial.

Dijo que la resolución está manchada por tintes políticos, luego de que mantienen una lucha contra el aborto y la legalización de los matrimonios igualitarios.

“No hemos sabido nada, hasta ahorita yo no he recibido nada, nada, nada. Y es que en realidad están ellos queriendo ligar las elecciones con su resultado, lo quieren ligar con todo este movimiento a favor de la vida, a favor de la familia, pues no, son cosas que van por su camino”, señala.

Aseveró que la Iglesia Católica solo cumple con una de sus misiones al exhortar a los ciudadanos a acudir a las urnas a votar de una manera responsable.

En ese sentido, rechazó que la Iglesia Católica haya incurrido en una violación a la ley.

“Es un llamado a la responsabilidad, es un llamado a votar informados, eso es todo, lo demás no opera. Yo pienso, así en esencia, que no van a encontrar realmente algo que pueda decir, nosotros hicimos campaña”.

Aseguró que la diócesis de Veracruz responderá a la autoridad electoral en el caso de que se le requiera por los señalamientos de una supuesta intromisión en las campañas electorales pasadas.