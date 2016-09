El Almanaque de La Política

• Esmeralda Zárate Macías

De Cabezazo

A todo dar

Mientras el mandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa dice a los medios de comunicación que él se encuentra a todo dar, cuando le preguntan cómo se siente, habría que hacerle la misma pregunta a aquéllos a los que el gobierno estatal les adeuda, o simplemente para no ir tan lejos a aquellos trabajadores a los que se les dejó de depositar sus quincenas porque la Secretaría de Finanzas no manejó adecuadamente los recursos financieros que es su obligación distribuir.

No creo que los empleados del OPLE la hayan pasado a “todo dar” al acudir al cajero y ver que no estaba su quincena, pago que se ganaron, que trabajaron y que aún así, no estaba ahí.

El gobierno del Estado está quebrado, no hay lana, no sé cómo alguien puede decir que está bien cuando tiene un lío encima con proveedores, empresarios y con los partidos políticos a quienes no se les depositan sus prerrogativas a tiempo.

Parece que este cuento no tiene fin, tan sólo el pasado viernes, Finanzas anunció que había distribuido ya al OPLE la cantidad de 10 millones de pesos, que para muchos pareciera ser una gran cantidad, mejor dicho, es una cantidad grande, nada despreciable y que le resolvería la vida a mucho de nosotros, pero no es el caso de este Organismo, el cual está ahorcadísimo por culpa del mal manejo en las finanzas del Estado.

Resulta ser que efectivamente se les realizó el depósito, pero únicamente dicha cantidad sirvió para cubrir la nómina de 500 empleados así como los salarios atrasados al personal que era por 5 quincenas, y realmente resulta ser muy poco si consideramos el monto total que la Secretaría adeuda al Organismo Público Local Electoral 130 millones de pesos, ya descontándole lo que depositó la semana pasada.

No hay que olvidar que esta cantidad se entregó luego de un chorro de exhortos que realizaron las autoridades electorales al gobierno, enviando cartas al mandatario estatal, al titular de Finanzas y ya andaban viendo para hacerlo con el presidente de la República Enrique Peña Nieto, pues aunque existe una denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Estado por la falta de pagos, y derivada de ésta, una controversia de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la FGE no ha dado resultados.

Y como dice el dicho, la esperanza es lo último que muere, pues el consejero presidente del OPLE mantiene la confianza y se ha mantenido en la línea del respeto hacia la institución que los mantiene “atados de manos”, pues sin recursos muy poco se puede hacer y a pesar de ello, Alejandro Bonilla confía en que las autoridades saldarán el adeudo que mantienen con ellos.

Al respecto opinan algunos actores políticos que el OPLE debería ser más enérgico para exigir los pagos, ¿pero qué más podrían hacer?, no corresponde a los consejeros y al presidente del Organismo acudir a la Sefiplan y tomar las oficinas o bloquear calle para exigir lo que por derecho corresponde al OPLE.

Creo que las autoridades electorales se han comportado a la altura, pero sin abandonar el derecho a reclamar los que les corresponde, sin abandonar a los trabajadores a quienes se les adeudaban 5 quincenas, se notó que la prioridad era tal cual lo dijo el consejero presidente, “por aquí entra la lana y por aquí mismo se les deposita a los trabajadores”, es una forma de reconocer el esfuerzo y también el aguante que han mantenido a lo largo de estos meses por no cobrar y aún así cumplir sus funciones.

Lo difícil y más complicado se avecina, pues si la Sefiplan no paga los más de 100 mdp, (cosa que realmente yo veo muy difícil que lo haga), y si se tiene que realizar la elección extraordinaria del municipio de Cosoleacaque va a haber verdaderos problemas, pues con el próximo proceso electoral en puerta para renovar las 212 alcaldías del Estado, no habrá mucho qué hacer sin la suficiente lana para organizarlo.

La pregunta que queda al aire es, si ¿al gobernador le han dejado de pagar también su salario por falta de lana en la Sefiplan?

La Punta de la Madeja

El PAN se inyecta juventud

El panismo en Veracruz le está apostando y bien a los jóvenes con los que cuenta, aunque es cierto que mucho de ellos llevan ya varios años militando en el partido, más de 10 años como es el caso del joven y recién nombrado secretario general del Acción Nacional, Carlos Valenzuela Hernández, (joven a quien no hay que perder de vista pues su ascenso apenas comienza); la frescura y el dinamismo que necesariamente contagia la gente joven, el PAN lo está comenzando a explotar, tan sólo con la designación de Sergio Hernández como coordinador de la bancada panista en la Legislatura que entrará en funciones el próximo 5 de noviembre, y por si nos quedaba duda alguna de que el partido está volteando a ver a la juventud y lejos de utilizarlos solamente para repartir volantes y bailar en las esquinas como otros partidos lo hicieron, ellos los están colocando en lugares estratégicos.

Inicialmente cuando Jose de Jesús Mancha Alarcón, (otro joven más), llegó a ocupar la presidencia estatal del PAN muchos al interior de su partido y fuera de él creían que no contaba con la madurez necesaria para lidiar con los problemas internos, que no sabría cómo negociar y repartir candidaturas, en resumen le daban poco tiempo al frente de este puesto, y aunque muchos lo acusaban de ser casi casi un vende patrias y que se iba con el mejor postor, finalmente fue el que consiguió una alianza con el Partido de la Revolución Democrática consiguiendo de este modo el triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares y sacando en automático al PRI de palacio de Gobierno

Pepe Mancha pasó a ser ya parte de la historia por haber sido el presidente del PAN en turno mientras se consiguió derrotar al PRI en el gobierno.

Desde el nombramiento de Indira Rosales como jefa de la oficina del Gobernador electo y del encargado de prensa Elías Assad, se pudo notar lo que pretende Yunes Linares y que es rodearse de esta juventud, de conocimiento y tomar lo mejor de cada uno de ellos, tampoco hay que olvidar que en el próximo gabinete no sólo habrán panistas sino también perredistas. Tal parece que el próximo gabinete será interesante por la mezcla de partidos y de ideologías.

En la lista también se incluye a Polo Deschamps, Bingen Rementería, diputados electos que prometen mucho por realizar en la próxima legislatura.

Talentosos, jóvenes, comprometidos y trabajadores, un ejemplo de ello es la diputada que ya está por culminar su labor en la actual Legislatura Ana Cristina Ledezma quien desde el primer momento dio muestras de ser guerrera, de estar preparada y de mantenerse firme ante las injusticias que se pretendiera hacer en contra del pueblo veracruzano, en más de una ocasión se le vio molesta por aprobaciones que realizó el pleno y que nada pudieron hacer para detenerlo.

Bien lo señalaba Yunes Linares durante el nombramiento de Indira en Boca del Río, que estos son los nuevos rostros de Veracruz, limpio, de personas comprometidas y que quieren a Veracruz, ya veremos qué tanto amor profesarán por el Estado cuando ya entren en funciones

La juventud no está peleada con la experiencia, ni mucho menos con la preparación, y queda claro también que un título no te da conocimiento, ni garantiza en absoluto que alguien va a hacer las cosas bien, pues de lo contrario otra cosa pintaría con el resultado que está dejando al finalizar su gobierno el doctor en Finanzas Javier Duarte de Ochoa, quien con todo y su preparación no pudo hacer nada para rescatar a Veracruz del hundimiento financiero.

SOS a Peña

Resulta curioso lo declarado este domingo por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares en que este lunes enviará una carta al presidente de la República para que rescate a Veracruz de la inseguridad y de los líos en economía que se enfrenta, aunque muchos de sus seguidores criticaron ya esta acción, el electo considera que algo se debe hacer al respecto, pues los hechos violentos han ido en repunte en la Entidad y a la baja la lana.

Desde la red

La noticia más vista en el portal de noticias www.lapolitica.mx fue el video que circuló en redes sociales así como en Youtube, de la cantante Belinda durante un concierto que ofreció en la ciudad de Xalapa el pasado viernes en el nido del Halcón, en el gimnasio de la USBI, en donde se puede notar la molestia de la cantante hacia una de las asistentes de su show.

Mientras Belinda anunciaba su siguiente canción, la cual se trataba de una que ella misma ha acusado de que se la piden mucho y eso a pesar de que tiene más en su repertorio musical, se trata de la canción “Sapito”. La cantante señaló a una joven que se encontraba entre el público y la acusó de tener cara de aburrimiento y prácticamente la corrió del show.

Twitter: @lapoliticamx

correo: esmeraldazarate@icloud.com