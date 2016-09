Sin pistas del académico extraviado en París

• Ni la Interpol ha podido encontrar a José Luis Zamora

Hilda Hermida Delgado.- La titular de Atención a Migrantes de la Secretaría de Gobierno, Claudia Ramón Perea, señaló que aún no hay pistas sobre el paradero del maestro de la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, José Luis Zamora, extraviado en París.

Pese a la difusión que se ha dado sobre su desaparición y la intervención de la Interpol en el caso, la cancillería mexicana no ha registrado mayor información que indique su ubicación.

“Estamos trabajando con la Cancillería y el Embajador, y hemos tenido comunicación pero hasta ahorita nada, se han ido a revisar los hospitales, las cárceles, por medio de la Interpol un boletín a todo Europa y a todos los hospitales y llevamos 29 días sin conocimiento y está su hermano en Francia pegando pósters y yendo a las autoridades”.

Ramón Perea, señaló que ninguna de las autoridades francesas ha dado a conocer datos sobre el caso, por lo cual la embajada ha hecho todo lo pertinente por localizarlo, pues al estar en un país extranjero se tienen que someter a las leyes locales.

En otro tema y al hablar sobre la visita del aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que como ciudadana considera que no fue pertinente, pues en su discurso ha mostrado odio hacia los mexicanos.

“Una persona que habla mal de los mexicanos no puede ser recibido por un jefe de estado. No era el momento toda vez que es un candidato y eso no se había visto que un jefe de estado recibiera a un candidato”.